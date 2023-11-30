عربي
https://sputnikarabic.ae/20231130/استعدادات-في-الصين-لإطلاق-صاروخ-خينغون-1-القابل-لإعادة-الاستخدام-1083618451.html
استعدادات في الصين لإطلاق صاروخ "خينغون 1" القابل لإعادة الاستخدام
استعدادات في الصين لإطلاق صاروخ "خينغون 1" القابل لإعادة الاستخدام
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، أن الصين تجهّز لإطلاق أول صاروخ فضائي طورته ليكون قابلا للاستخدام عدة مرات. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T10:25+0000
2023-11-30T10:25+0000
الصين
الفضاء
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102005/23/1020052394_0:13:1063:610_1920x0_80_0_0_8f28a0600cd9130e1345d9febe048225.png
وأضافت صحيفة صينية أن الإطلاق الأول لصاروخ "خينغون" الصيني القابل لإعادة الاستخدام، من المفترض أن يتم عام 2024 من مقاطعة هاينان جنوبي الصين.وأكدت الصحيفة أنه تم التخطيط لإطلاق "خينغون" من موقع إطلاق تجاري، والذي لا يزال قيد الإنشاء وسيجهز قريبا في مدينة ونتشانغ، ومن المقرر تركيب المعدات هناك بحلول نهاية العام الجاري، وسيتم تشغيل الموقع عام 2024.وتقدمت الصين بخطى حثيثة في السنوات الأخيرة في تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية.أصدرت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CSMA) صورًا عالية الجودة لمحطة "تيانغونغ" (Tiangong) المدارية الصينية. وبحسب ما وردته الوكالة، تم التقاط الصور من قبل طاقم مهمة "شنتشو 16" باستخدام كاميرا عالية الدقة أثناء التحليق حول المحطة الفضائية قبل العودة إلى الأرض.يشار إلى أن هذه ليست مجرد صور عالية الجودة لمحطة "تيانغونغ"- فهي تظهر المحطة بتكوينها الكامل لأول مرة.
https://sputnikarabic.ae/20231130/مهندس-صيني-يبتكر-مضادا-مع-رادار-لصيد-البعوض-فيديو--1083616864.html
الصين
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102005/23/1020052394_2:0:1025:767_1920x0_80_0_0_93246609c18be8f03bb9a342aeb37fc5.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الفضاء, العالم
الصين, الفضاء, العالم

استعدادات في الصين لإطلاق صاروخ "خينغون 1" القابل لإعادة الاستخدام

10:25 GMT 30.11.2023
© Photo / Youtube/ CCTV+صاروخ صيني من طراز "لونغ مارتش"
صاروخ صيني من طراز لونغ مارتش - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Photo / Youtube/ CCTV+
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، أن الصين تجهّز لإطلاق أول صاروخ فضائي طورته ليكون قابلا للاستخدام عدة مرات.
وأضافت صحيفة صينية أن الإطلاق الأول لصاروخ "خينغون" الصيني القابل لإعادة الاستخدام، من المفترض أن يتم عام 2024 من مقاطعة هاينان جنوبي الصين.
وأكدت الصحيفة أنه تم التخطيط لإطلاق "خينغون" من موقع إطلاق تجاري، والذي لا يزال قيد الإنشاء وسيجهز قريبا في مدينة ونتشانغ، ومن المقرر تركيب المعدات هناك بحلول نهاية العام الجاري، وسيتم تشغيل الموقع عام 2024.
ويعتبر هذا الموقع الأول في الصين لتنفيذ عمليات الإطلاق الفضائي التجارية، ومن المخطط أن يستعمل لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ سواء محلية أو أجنبية، وبلغ إجمالي الاستثمار في هذا المشروع نحو 563 مليون دولار.
وتقدمت الصين بخطى حثيثة في السنوات الأخيرة في تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية.
مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لمفع صيني لاصطياد البعوض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
مجتمع
مهندس صيني يبتكر "مضادا" مع رادار لصيد البعوض... فيديو
08:59 GMT
أصدرت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CSMA) صورًا عالية الجودة لمحطة "تيانغونغ" (Tiangong) المدارية الصينية. وبحسب ما وردته الوكالة، تم التقاط الصور من قبل طاقم مهمة "شنتشو 16" باستخدام كاميرا عالية الدقة أثناء التحليق حول المحطة الفضائية قبل العودة إلى الأرض.
يشار إلى أن هذه ليست مجرد صور عالية الجودة لمحطة "تيانغونغ"- فهي تظهر المحطة بتكوينها الكامل لأول مرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.. فيديو وصورأمس, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала