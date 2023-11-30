https://sputnikarabic.ae/20231130/استعدادات-في-الصين-لإطلاق-صاروخ-خينغون-1-القابل-لإعادة-الاستخدام-1083618451.html
استعدادات في الصين لإطلاق صاروخ "خينغون 1" القابل لإعادة الاستخدام
استعدادات في الصين لإطلاق صاروخ "خينغون 1" القابل لإعادة الاستخدام
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، أن الصين تجهّز لإطلاق أول صاروخ فضائي طورته ليكون قابلا للاستخدام عدة مرات. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T10:25+0000
2023-11-30T10:25+0000
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وأضافت صحيفة صينية أن الإطلاق الأول لصاروخ "خينغون" الصيني القابل لإعادة الاستخدام، من المفترض أن يتم عام 2024 من مقاطعة هاينان جنوبي الصين.وأكدت الصحيفة أنه تم التخطيط لإطلاق "خينغون" من موقع إطلاق تجاري، والذي لا يزال قيد الإنشاء وسيجهز قريبا في مدينة ونتشانغ، ومن المقرر تركيب المعدات هناك بحلول نهاية العام الجاري، وسيتم تشغيل الموقع عام 2024.وتقدمت الصين بخطى حثيثة في السنوات الأخيرة في تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية.أصدرت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CSMA) صورًا عالية الجودة لمحطة "تيانغونغ" (Tiangong) المدارية الصينية. وبحسب ما وردته الوكالة، تم التقاط الصور من قبل طاقم مهمة "شنتشو 16" باستخدام كاميرا عالية الدقة أثناء التحليق حول المحطة الفضائية قبل العودة إلى الأرض.يشار إلى أن هذه ليست مجرد صور عالية الجودة لمحطة "تيانغونغ"- فهي تظهر المحطة بتكوينها الكامل لأول مرة.
https://sputnikarabic.ae/20231130/مهندس-صيني-يبتكر-مضادا-مع-رادار-لصيد-البعوض-فيديو--1083616864.html
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الصين, الفضاء, العالم
استعدادات في الصين لإطلاق صاروخ "خينغون 1" القابل لإعادة الاستخدام
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، أن الصين تجهّز لإطلاق أول صاروخ فضائي طورته ليكون قابلا للاستخدام عدة مرات.
وأضافت صحيفة صينية أن الإطلاق الأول لصاروخ "خينغون" الصيني القابل لإعادة الاستخدام، من المفترض أن يتم عام 2024 من مقاطعة هاينان جنوبي الصين.
وأكدت الصحيفة أنه تم التخطيط لإطلاق "خينغون" من موقع إطلاق تجاري، والذي لا يزال قيد الإنشاء وسيجهز قريبا في مدينة ونتشانغ، ومن المقرر تركيب المعدات هناك بحلول نهاية العام الجاري، وسيتم تشغيل الموقع عام 2024.
ويعتبر هذا الموقع الأول في الصين لتنفيذ عمليات الإطلاق الفضائي التجارية، ومن المخطط أن يستعمل لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ سواء محلية أو أجنبية، وبلغ إجمالي الاستثمار في هذا المشروع نحو 563 مليون دولار.
وتقدمت الصين بخطى حثيثة في السنوات الأخيرة في تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية.
أصدرت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CSMA)
صورًا عالية الجودة لمحطة "تيانغونغ" (Tiangong) المدارية الصينية. وبحسب ما وردته الوكالة، تم التقاط الصور من قبل طاقم مهمة "شنتشو 16" باستخدام كاميرا عالية الدقة أثناء التحليق حول المحطة الفضائية قبل العودة إلى الأرض.
يشار إلى أن هذه ليست مجرد صور عالية الجودة لمحطة "تيانغونغ"- فهي تظهر المحطة بتكوينها الكامل لأول مرة.