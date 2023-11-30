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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الأمن-الروسي-يقبض-على-عميل-أوكراني-بتهمة-التجسس-على-منشآت-عسكرية-في-القرم-1083614767.html
الأمن الروسي يقبض على عميل أوكراني بتهمة التجسس على منشآت عسكرية في القرم
الأمن الروسي يقبض على عميل أوكراني بتهمة التجسس على منشآت عسكرية في القرم
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، القبض على عميل أوكراني كان يتجسس على منشآت عسكرية تابعة للحرس الوطني الروسي في القرم. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T07:57+0000
2023-11-30T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، القبض على عميل أوكراني كان يتجسس على منشآت عسكرية والحرس الوطني الروسي في القرم.وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي: "ألقى جهاز الأمن الفدرالي في روسيا القبض على عميل لجهاز الاستخبارات الأوكرانية، وهو من سكان القرم، للاشتباه في قيامه بالتجسس على تحركات وحدات الحرس الوطني الروسي وجمع البيانات عن نظام الهياكل الهندسية والحواجز المصممة للدفاع عن شبه الجزيرة بناء على تعليمات العدو".وبحسب البيان، تم رفع دعوى جنائية بموجب المادة 276 من القانون الجنائي في روسيا بتهمة التجسس، ولا تزال التحقيقات جارية.وبدأت كييف، بعد فشلها في شن الهجوم المضاد الذي توعدت به لفترة طويلة، بالتركيز أكثر على اتباع أساليب إرهابية، في مقدمتها تجنيد العملاء وتنفيذ هجمات إرهابية في أقاليم روسيا، بالإضافة إلى استخدام المسيّرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية على أراضي البلاد.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيّرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230825/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-الجهة-التي-تقف-وراء-العمليات-الإرهابية-ضد-منشآت-روسية-1080401711.html
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الأمن الروسي يقبض على عميل أوكراني بتهمة التجسس على منشآت عسكرية في القرم

07:57 GMT 30.11.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفدرالي الروسي
الأمن الفدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، القبض على عميل أوكراني كان يتجسس على منشآت عسكرية تابعة للحرس الوطني الروسي في القرم.
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، القبض على عميل أوكراني كان يتجسس على منشآت عسكرية والحرس الوطني الروسي في القرم.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي: "ألقى جهاز الأمن الفدرالي في روسيا القبض على عميل لجهاز الاستخبارات الأوكرانية، وهو من سكان القرم، للاشتباه في قيامه بالتجسس على تحركات وحدات الحرس الوطني الروسي وجمع البيانات عن نظام الهياكل الهندسية والحواجز المصممة للدفاع عن شبه الجزيرة بناء على تعليمات العدو".
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفدرالي الروسي يكشف عن الجهة التي تقف وراء العمليات الإرهابية ضد منشآت روسية
25 أغسطس, 08:29 GMT
وبحسب البيان، تم رفع دعوى جنائية بموجب المادة 276 من القانون الجنائي في روسيا بتهمة التجسس، ولا تزال التحقيقات جارية.
وبدأت كييف، بعد فشلها في شن الهجوم المضاد الذي توعدت به لفترة طويلة، بالتركيز أكثر على اتباع أساليب إرهابية، في مقدمتها تجنيد العملاء وتنفيذ هجمات إرهابية في أقاليم روسيا، بالإضافة إلى استخدام المسيّرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية على أراضي البلاد.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيّرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.. فيديو وصورأمس, 22:15 GMT
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