https://sputnikarabic.ae/20231130/الأمن-الروسي-يقبض-على-عميل-أوكراني-بتهمة-التجسس-على-منشآت-عسكرية-في-القرم-1083614767.html

الأمن الروسي يقبض على عميل أوكراني بتهمة التجسس على منشآت عسكرية في القرم

الأمن الروسي يقبض على عميل أوكراني بتهمة التجسس على منشآت عسكرية في القرم

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، القبض على عميل أوكراني كان يتجسس على منشآت عسكرية تابعة للحرس الوطني الروسي في القرم. 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T07:57+0000

2023-11-30T07:57+0000

2023-11-30T07:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، القبض على عميل أوكراني كان يتجسس على منشآت عسكرية والحرس الوطني الروسي في القرم.وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي: "ألقى جهاز الأمن الفدرالي في روسيا القبض على عميل لجهاز الاستخبارات الأوكرانية، وهو من سكان القرم، للاشتباه في قيامه بالتجسس على تحركات وحدات الحرس الوطني الروسي وجمع البيانات عن نظام الهياكل الهندسية والحواجز المصممة للدفاع عن شبه الجزيرة بناء على تعليمات العدو".وبحسب البيان، تم رفع دعوى جنائية بموجب المادة 276 من القانون الجنائي في روسيا بتهمة التجسس، ولا تزال التحقيقات جارية.وبدأت كييف، بعد فشلها في شن الهجوم المضاد الذي توعدت به لفترة طويلة، بالتركيز أكثر على اتباع أساليب إرهابية، في مقدمتها تجنيد العملاء وتنفيذ هجمات إرهابية في أقاليم روسيا، بالإضافة إلى استخدام المسيّرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية على أراضي البلاد.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيّرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.

https://sputnikarabic.ae/20230825/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-الجهة-التي-تقف-وراء-العمليات-الإرهابية-ضد-منشآت-روسية-1080401711.html

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