https://sputnikarabic.ae/20231130/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-هدف-جوي-قادم-من-لبنان-1083618554.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي قادم من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي قادم من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراض هدف جوي كان قادما من لبنان، وذلك في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل. 30.11.2023, سبوتنيك عربي

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وأوضح الجيش الإسرائيلي، عبر قناته الرسمية على تليغرام، أنه "منذ فترة قصيرة، وبعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق دوفيف ومطاط وساسا في شمال إسرائيل، نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".وفي وقت سابق، أعلن لبنان، يوم الثلاثاء الماضي، أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة على بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد، وهو ما نفاه الأخير.وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في خبر عاجل: "سقوط قذيفة أطلقها العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب، منطقة الراهب".فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "أعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لم تهاجم جنوب لبنان، خلافا للتقارير الواردة في بيروت عن إطلاق قذيفة إسرائيلية على عيتا الشعب".ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231125/قوات-اليونيفيل-في-لبنان-تتعرض-لإطلاق-نار-من-قوة-إسرائيلية---1083474607.html

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