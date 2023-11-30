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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الجيش-الروسي-يضرب-القوات-الأوكرانية-في-مصنع-أفدييفكا-لفحم-الكوك-فيديو-1083616239.html
الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك... فيديو
الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك... فيديو
استهدفت القوات الروسية، اليوم الخميس، معدات وجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مصنع أفدييفكا للكيماويات. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T08:30+0000
2023-11-30T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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نشرت قوات دونيتسك الشعبية في قناتها على تلغرام، مقطع فيديو لضربات شنتها القوات الجوية الروسية على معدات وجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مصنع أفدييفكا للكيماويات.وأصابت أحدث الأسلحة الموجهة الأهداف على الرغم من أنها كانت مخبأة في أنفاق تحت الأرض، وتظهر المشاهد أنه تم تنفيذ الضربات بصواريخ الطائرات.مصنع أفدييفكا فحم الكوك هو إحدى أهم المناطق المحصنة للقوات المسلحة لأوكرانيا على الطريق إلى أفدييفكا، إذ لديها شبكة واسعة من المرافق تحت الأرض. صرح الخبير العسكري، المقدّم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أنه تم تدمير مركز السيطرة على القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة تشاسوف يار في دونباس.وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "على محور دونيتسك، تم تدمير مركز السيطرة على التشكيلات المسلحة الأوكرانية وبداخله ضباط من رتب مختلفة".
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك... فيديو

08:30 GMT 30.11.2023
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationسيطرة القوات الروسية على نقطة عسكرية أوكرانية
سيطرة القوات الروسية على نقطة عسكرية أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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استهدفت القوات الروسية، اليوم الخميس، معدات وجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مصنع أفدييفكا للكيماويات.
نشرت قوات دونيتسك الشعبية في قناتها على تلغرام، مقطع فيديو لضربات شنتها القوات الجوية الروسية على معدات وجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مصنع أفدييفكا للكيماويات.
وأصابت أحدث الأسلحة الموجهة الأهداف على الرغم من أنها كانت مخبأة في أنفاق تحت الأرض، وتظهر المشاهد أنه تم تنفيذ الضربات بصواريخ الطائرات.
مصنع أفدييفكا فحم الكوك هو إحدى أهم المناطق المحصنة للقوات المسلحة لأوكرانيا على الطريق إلى أفدييفكا، إذ لديها شبكة واسعة من المرافق تحت الأرض.
صرح الخبير العسكري، المقدّم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أنه تم تدمير مركز السيطرة على القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة تشاسوف يار في دونباس.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "على محور دونيتسك، تم تدمير مركز السيطرة على التشكيلات المسلحة الأوكرانية وبداخله ضباط من رتب مختلفة".
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