https://sputnikarabic.ae/20231130/الجيش-الروسي-يضرب-القوات-الأوكرانية-في-مصنع-أفدييفكا-لفحم-الكوك-فيديو-1083616239.html
الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك... فيديو
الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك... فيديو
استهدفت القوات الروسية، اليوم الخميس، معدات وجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مصنع أفدييفكا للكيماويات. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T08:30+0000
2023-11-30T08:30+0000
2023-11-30T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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نشرت قوات دونيتسك الشعبية في قناتها على تلغرام، مقطع فيديو لضربات شنتها القوات الجوية الروسية على معدات وجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مصنع أفدييفكا للكيماويات.وأصابت أحدث الأسلحة الموجهة الأهداف على الرغم من أنها كانت مخبأة في أنفاق تحت الأرض، وتظهر المشاهد أنه تم تنفيذ الضربات بصواريخ الطائرات.مصنع أفدييفكا فحم الكوك هو إحدى أهم المناطق المحصنة للقوات المسلحة لأوكرانيا على الطريق إلى أفدييفكا، إذ لديها شبكة واسعة من المرافق تحت الأرض. صرح الخبير العسكري، المقدّم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أنه تم تدمير مركز السيطرة على القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة تشاسوف يار في دونباس.وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "على محور دونيتسك، تم تدمير مركز السيطرة على التشكيلات المسلحة الأوكرانية وبداخله ضباط من رتب مختلفة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك... فيديو
استهدفت القوات الروسية، اليوم الخميس، معدات وجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مصنع أفدييفكا للكيماويات.
نشرت قوات دونيتسك الشعبية في قناتها على تلغرام، مقطع فيديو لضربات شنتها القوات الجوية الروسية على معدات وجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مصنع أفدييفكا للكيماويات.
وأصابت أحدث الأسلحة الموجهة الأهداف على الرغم من أنها كانت مخبأة في أنفاق تحت الأرض، وتظهر المشاهد أنه تم تنفيذ الضربات بصواريخ الطائرات.
مصنع أفدييفكا فحم الكوك هو إحدى أهم المناطق المحصنة للقوات المسلحة لأوكرانيا على الطريق إلى أفدييفكا، إذ لديها شبكة واسعة من المرافق تحت الأرض.
صرح الخبير العسكري، المقدّم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أنه تم تدمير مركز السيطرة على القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة تشاسوف يار في دونباس.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "على محور دونيتسك، تم تدمير مركز السيطرة على التشكيلات المسلحة الأوكرانية
وبداخله ضباط من رتب مختلفة".