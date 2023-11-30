https://sputnikarabic.ae/20231130/الخارجية-الروسية-أجندة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-أصبحت-أوكرانية-منذ-العام-الماضي-1083610921.html

الخارجية الروسية: أجندة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أصبحت أوكرانية منذ العام الماضي

الخارجية الروسية: أجندة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أصبحت أوكرانية منذ العام الماضي

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أجندة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أصبحت أوكرانية بالكامل منذ عام 2022، مشيرة إلى أن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء... 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T00:56+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة أن "الموضوع الرئيسي للمجلس الوزاري المرتقب سيكون الوضع الكارثي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونتطلع إلى فرصة لمناقشة المشكلات المتراكمة في المنظمة".وأضافت أن "الأزمة العميقة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي نتاج للأعمال التدميرية لعدد من الدول الغربية التي تستخدم المنظمة لتحقيق مصالحها الخاصة وتهمل المبادئ الأساسية لعملها... منذ عام 2022، أصبحت أجندة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أوكرانية بالكامل".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى سكوبي، للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المقرر عقدها خلال يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و1 ديسمبر/كانون الأول .وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن لافروف يعتزم عقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماعات المجلس الوزاري، مشيرة إلى أن موسكو ترصد محاولات من بعض دول الغرب لعرقلة مشاركة روسيا الطبيعية في اجتماعات المجلس.وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "نلاحظ محاولات من جانب قسم من الغرب الجماعي لفعل كل شيء لمنع مشاركة بلدنا الطبيعية في هذا المحفل. إنهم في الواقع يعرضون وجود المنظمة نفسها للخطر".وأضافت زاخاروفا: "تم رفض مشاركة العديد من الصحفيين الروس لتغطية مشاركة الوفد الروسي في سكوبي"، مشددة على ضرورة إلزام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بحماية الصحفيين، فهذه إحدى مهامها.وتُعد تلك أول زيارة للافروف إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي أكبر منظمة حكومية دولية ذات توجه أمني في العالم، وتشمل اختصاصاتها قضايا مثل الحد من التسلح وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة والانتخابات النزيهة وغيرها.

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