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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الطيران-الروسي-يستهدف-4-مراكز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كراسني-ليمان-1083611658.html
الطيران الروسي يستهدف 4 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان
الطيران الروسي يستهدف 4 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان
قال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، إت القوات الجوية الروسية والمدفعية استهدفت أربعة مراكز قيادة و14 نقطة... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T03:13+0000
2023-11-30T03:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك": "تواصل وحدات مجموعة القوات في اتجاه كراسني ليمان تنفيذ مهام العمليات العسكرية الخاصة... تم استهداف أربعة مراكز للقيادة والمراقبة و14 نقطة تموضع و11 منطقة تجمع للمعدات وحوالي 50 فريقًا لمدفعية القوات الأوكرانية بواسطة غارات الطيران ونيران المدفعية".ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية قد صدت هجومين من قبل نظام كييف خلال اليوم على هذا الاتجاه، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 80 جنديًا أوكرانيًا. وفي نفس السياق، دمرت القوات الروسية اثنين من مركبات القوات الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231128/الطيران-الروسي-يدمر-معاقل-ومركبات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-1083536515.html
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الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الطيران الروسي يستهدف 4 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان

03:13 GMT 30.11.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، إت القوات الجوية الروسية والمدفعية استهدفت أربعة مراكز قيادة و14 نقطة تموضع للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.
وقال سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك": "تواصل وحدات مجموعة القوات في اتجاه كراسني ليمان تنفيذ مهام العمليات العسكرية الخاصة... تم استهداف أربعة مراكز للقيادة والمراقبة و14 نقطة تموضع و11 منطقة تجمع للمعدات وحوالي 50 فريقًا لمدفعية القوات الأوكرانية بواسطة غارات الطيران ونيران المدفعية".
طائرات الهليكوبتر الروسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يدمر معاقل ومركبات القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
28 نوفمبر, 03:27 GMT
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية قد صدت هجومين من قبل نظام كييف خلال اليوم على هذا الاتجاه، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 80 جنديًا أوكرانيًا. وفي نفس السياق، دمرت القوات الروسية اثنين من مركبات القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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