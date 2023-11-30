https://sputnikarabic.ae/20231130/الطيران-الروسي-يستهدف-4-مراكز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كراسني-ليمان-1083611658.html
الطيران الروسي يستهدف 4 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان
الطيران الروسي يستهدف 4 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان
قال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، إت القوات الجوية الروسية والمدفعية استهدفت أربعة مراكز قيادة و14 نقطة... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T03:13+0000
2023-11-30T03:13+0000
2023-11-30T03:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك": "تواصل وحدات مجموعة القوات في اتجاه كراسني ليمان تنفيذ مهام العمليات العسكرية الخاصة... تم استهداف أربعة مراكز للقيادة والمراقبة و14 نقطة تموضع و11 منطقة تجمع للمعدات وحوالي 50 فريقًا لمدفعية القوات الأوكرانية بواسطة غارات الطيران ونيران المدفعية".ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية قد صدت هجومين من قبل نظام كييف خلال اليوم على هذا الاتجاه، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 80 جنديًا أوكرانيًا. وفي نفس السياق، دمرت القوات الروسية اثنين من مركبات القوات الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231128/الطيران-الروسي-يدمر-معاقل-ومركبات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-1083536515.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الطيران الروسي يستهدف 4 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان
قال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، إت القوات الجوية الروسية والمدفعية استهدفت أربعة مراكز قيادة و14 نقطة تموضع للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.
وقال سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك
": "تواصل وحدات مجموعة القوات في اتجاه كراسني ليمان تنفيذ مهام العمليات العسكرية الخاصة... تم استهداف أربعة مراكز للقيادة والمراقبة و14 نقطة تموضع و11 منطقة تجمع للمعدات وحوالي 50 فريقًا لمدفعية القوات الأوكرانية بواسطة غارات الطيران ونيران المدفعية".
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية قد صدت هجومين من قبل نظام كييف خلال اليوم على هذا الاتجاه، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 80 جنديًا أوكرانيًا. وفي نفس السياق، دمرت القوات الروسية اثنين من مركبات القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.