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https://sputnikarabic.ae/20231130/الغواصة-النووية-أرخانغيلسك-1083615467.html
الغواصة النووية "أرخانغيلسك"
الغواصة النووية "أرخانغيلسك"
الغواصة النووية "أرخانغيلسك"
2023-11-30T08:05+0000
2023-11-30T08:05+0000
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الغواصة النووية أرخانغيلسك
الغواصة النووية أرخانغيلسك

الغواصة النووية "أرخانغيلسك"

08:05 GMT 30.11.2023
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تنتمي زوارق "ياسن-إم" إلى الجيل الرابع من الغواصات المتعددة الأغراض، القادرة على الجمع بين أسلحتها. تعرف على أبرز الخصائص الفنية لمشروع 885إم الغواصة النووية "ياسن-إم" من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
الغواصة النووية أرخانغيلسك - سبوتنيك عربي
الغواصة النووية أرخانغيلسك - سبوتنيك عربي
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