https://sputnikarabic.ae/20231130/الغواصة-النووية-أرخانغيلسك-1083615467.html
الغواصة النووية "أرخانغيلسك"
الغواصة النووية "أرخانغيلسك"
الغواصة النووية "أرخانغيلسك"
2023-11-30T08:05+0000
2023-11-30T08:05+0000
2023-11-30T08:05+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083614963_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bb97de10d7ddb5e985ed708941446115.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083614963_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_553fbeb42a181f9024cfe30854ee9ab3.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الغواصة النووية أرخانغيلسك
الغواصة النووية أرخانغيلسك
الغواصة النووية "أرخانغيلسك"
تنتمي زوارق "ياسن-إم" إلى الجيل الرابع من الغواصات المتعددة الأغراض، القادرة على الجمع بين أسلحتها. تعرف على أبرز الخصائص الفنية لمشروع 885إم الغواصة النووية "ياسن-إم" من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".