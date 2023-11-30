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https://sputnikarabic.ae/20231130/القارة-القطبية-الجنوبية-وسكانها-1083624320.html
القارة القطبية الجنوبية وسكانها
القارة القطبية الجنوبية وسكانها
القارة القطبية الجنوبية... القارة الجليدية وسكانها
2023-11-30T14:12+0000
2023-11-30T14:16+0000
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ونشر المعهد صورًا لجبل جليدي عملاق كان قد انفصل عن القارة القطبية الجنوبية، في عام 1986، وبقي في الماء لأكثر من 30 عامًا، وقد دخل الجبل الجليدي المعروف باسم "إي 23 إي" (A23a) إلى مياه المحيط الجنوبي لترتفع نسبة انهياره وذوبانه.ويبلغ سمك الجبل الجليدي نحو 400 متر، وتبلغ مساحته نحو 4000 كيلومتر مربع.ونشرت وكالة "روس كوسموس"، صورة التقطها القمر الصناعي الروسي للأرصاد الجوية والمائية "ميتيور - إم"، يمكن من خلالها رؤية حركة أكبر جبل جليدي في العالم "إي 23 إي" من بحر "ويديل" إلى بحر "سكوتيا"، حيث قد ينهار قريبا.وتبعا للمعلومات التي أوردتها "روس كوسموس"، فإن الجبل الجليدي العملاق سيقطع خلال شهر من حركته مسافة 150 كيلومترا.تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، صورا من القارة القطبية الجنوبية.
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القطب الجنوبي، أنتاركتيكا
القطب الجنوبي، أنتاركتيكا

القارة القطبية الجنوبية وسكانها

14:12 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 14:16 GMT 30.11.2023)
© AP Photo / Jorge SaenzПассажиры корабля ВМС Чили "Акилес" смотрят на айсберг в проливе Брансфилд, Южные Шетландские острова, Антарктида
Пассажиры корабля ВМС Чили Акилес смотрят на айсберг в проливе Брансфилд, Южные Шетландские острова, Антарктида - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Jorge Saenz
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أفاد معهد أبحاث القطبين الشمالي والجنوبي، بأن أكبر جبل جليدي في العالم دخل إلى مياه المحيط الجنوبي، وقد ينهار قريبًا.
ونشر المعهد صورًا لجبل جليدي عملاق كان قد انفصل عن القارة القطبية الجنوبية، في عام 1986، وبقي في الماء لأكثر من 30 عامًا، وقد دخل الجبل الجليدي المعروف باسم "إي 23 إي" (A23a) إلى مياه المحيط الجنوبي لترتفع نسبة انهياره وذوبانه.
ويبلغ سمك الجبل الجليدي نحو 400 متر، وتبلغ مساحته نحو 4000 كيلومتر مربع.
© Photoصورة نشرتها "روس كوسموس" من الفضاء لأكبر جبل جليدي في العالم
صورة نشرتها روس كوسموس من الفضاء لأكبر جبل جليدي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
صورة نشرتها "روس كوسموس" من الفضاء لأكبر جبل جليدي في العالم
© Photo
ونشرت وكالة "روس كوسموس"، صورة التقطها القمر الصناعي الروسي للأرصاد الجوية والمائية "ميتيور - إم"، يمكن من خلالها رؤية حركة أكبر جبل جليدي في العالم "إي 23 إي" من بحر "ويديل" إلى بحر "سكوتيا"، حيث قد ينهار قريبا.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها "روس كوسموس"، فإن الجبل الجليدي العملاق سيقطع خلال شهر من حركته مسافة 150 كيلومترا.
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، صورا من القارة القطبية الجنوبية.
© AP Photo / Jorge Saenz

الجبال الجليدية تطفو في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

الجبال الجليدية تطفو في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Jorge Saenz

الجبال الجليدية تطفو في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

© AP Photo / Jorge Saenz

طيور البطريق تقف على جبل جليدي بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" التشيلية، في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.

طيور البطريق تقف على جبل جليدي بالقرب من قاعدة &quot;أوهيغينز&quot; التشيلية، في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Jorge Saenz

طيور البطريق تقف على جبل جليدي بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" التشيلية، في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.

© AP Photo / Jorge Saenz

يطفو الجليد على مضيق برانسفيلد بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" العسكرية التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

يطفو الجليد على مضيق برانسفيلد بالقرب من قاعدة &quot;أوهيغينز&quot; العسكرية التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Jorge Saenz

يطفو الجليد على مضيق برانسفيلد بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" العسكرية التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

© AP Photo / Jorge Saenz

طيور البطريق تتمايل بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.

طيور البطريق تتمايل بالقرب من قاعدة &quot;أوهيغينز&quot; التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Jorge Saenz

طيور البطريق تتمايل بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.

© AP Photo / Jorge Saenz

طائرة تابعة للبحرية التشيلية تحلّق فوق خليج فيلدز بالقرب من جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

طائرة تابعة للبحرية التشيلية تحلّق فوق خليج فيلدز بالقرب من جزيرة &quot;الملك جورج&quot;، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Jorge Saenz

طائرة تابعة للبحرية التشيلية تحلّق فوق خليج فيلدز بالقرب من جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

© AP Photo / Jorge Saenz

طائر يمد جناحيه على متن سفينة "أكويلز"، وهي سفينة تابعة للبحرية التشيلية في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

طائر يمد جناحيه على متن سفينة &quot;أكويلز&quot;، وهي سفينة تابعة للبحرية التشيلية في جزيرة &quot;الملك جورج&quot;، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Jorge Saenz

طائر يمد جناحيه على متن سفينة "أكويلز"، وهي سفينة تابعة للبحرية التشيلية في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

© AP Photo / Jorge Saenz

صهاريج وقود روسية قديمة متموضعة على شاطئ خليج فيلدز في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

صهاريج وقود روسية قديمة متموضعة على شاطئ خليج فيلدز في جزيرة &quot;الملك جورج&quot;، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Jorge Saenz

صهاريج وقود روسية قديمة متموضعة على شاطئ خليج فيلدز في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

© AP Photo / Jorge Saenz

ركاب على متن السفينة البحرية التشيلية "أكويلز" ينظرون إلى الجبل الجليدي في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.

ركاب على متن السفينة البحرية التشيلية &quot;أكويلز&quot; ينظرون إلى الجبل الجليدي في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Jorge Saenz

ركاب على متن السفينة البحرية التشيلية "أكويلز" ينظرون إلى الجبل الجليدي في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.

© AP Photo / Jorge Saenz

تطل كنيسة الثالوث المقدس على منظر طبيعي مغطى بالثلوج في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 25 نوفمبر 2023.

تطل كنيسة الثالوث المقدس على منظر طبيعي مغطى بالثلوج في جزيرة &quot;الملك جورج&quot;، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 25 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Jorge Saenz

تطل كنيسة الثالوث المقدس على منظر طبيعي مغطى بالثلوج في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 25 نوفمبر 2023.

© AP Photo / Jorge Saenz

طيور البطريق "بابوا" تسير في قاعدة "أوهيغينز" العسكرية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

طيور البطريق &quot;بابوا&quot; تسير في قاعدة &quot;أوهيغينز&quot; العسكرية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Jorge Saenz

طيور البطريق "بابوا" تسير في قاعدة "أوهيغينز" العسكرية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

1/10
© AP Photo / Jorge Saenz

الجبال الجليدية تطفو في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

2/10
© AP Photo / Jorge Saenz

طيور البطريق تقف على جبل جليدي بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" التشيلية، في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.

3/10
© AP Photo / Jorge Saenz

يطفو الجليد على مضيق برانسفيلد بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" العسكرية التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

4/10
© AP Photo / Jorge Saenz

طيور البطريق تتمايل بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.

5/10
© AP Photo / Jorge Saenz

طائرة تابعة للبحرية التشيلية تحلّق فوق خليج فيلدز بالقرب من جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

6/10
© AP Photo / Jorge Saenz

طائر يمد جناحيه على متن سفينة "أكويلز"، وهي سفينة تابعة للبحرية التشيلية في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

7/10
© AP Photo / Jorge Saenz

صهاريج وقود روسية قديمة متموضعة على شاطئ خليج فيلدز في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

8/10
© AP Photo / Jorge Saenz

ركاب على متن السفينة البحرية التشيلية "أكويلز" ينظرون إلى الجبل الجليدي في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.

9/10
© AP Photo / Jorge Saenz

تطل كنيسة الثالوث المقدس على منظر طبيعي مغطى بالثلوج في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 25 نوفمبر 2023.

10/10
© AP Photo / Jorge Saenz

طيور البطريق "بابوا" تسير في قاعدة "أوهيغينز" العسكرية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.

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