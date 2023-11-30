https://sputnikarabic.ae/20231130/القارة-القطبية-الجنوبية-وسكانها-1083624320.html

القارة القطبية الجنوبية وسكانها

القارة القطبية الجنوبية وسكانها

القارة القطبية الجنوبية... القارة الجليدية وسكانها

2023-11-30T14:12+0000

2023-11-30T14:12+0000

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وسائط متعددة

صور

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ونشر المعهد صورًا لجبل جليدي عملاق كان قد انفصل عن القارة القطبية الجنوبية، في عام 1986، وبقي في الماء لأكثر من 30 عامًا، وقد دخل الجبل الجليدي المعروف باسم "إي 23 إي" (A23a) إلى مياه المحيط الجنوبي لترتفع نسبة انهياره وذوبانه.ويبلغ سمك الجبل الجليدي نحو 400 متر، وتبلغ مساحته نحو 4000 كيلومتر مربع.ونشرت وكالة "روس كوسموس"، صورة التقطها القمر الصناعي الروسي للأرصاد الجوية والمائية "ميتيور - إم"، يمكن من خلالها رؤية حركة أكبر جبل جليدي في العالم "إي 23 إي" من بحر "ويديل" إلى بحر "سكوتيا"، حيث قد ينهار قريبا.وتبعا للمعلومات التي أوردتها "روس كوسموس"، فإن الجبل الجليدي العملاق سيقطع خلال شهر من حركته مسافة 150 كيلومترا.تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، صورا من القارة القطبية الجنوبية.

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