القارة القطبية الجنوبية وسكانها
الجبال الجليدية تطفو في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
الجبال الجليدية تطفو في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
طيور البطريق تقف على جبل جليدي بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" التشيلية، في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.
طيور البطريق تقف على جبل جليدي بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" التشيلية، في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.
يطفو الجليد على مضيق برانسفيلد بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" العسكرية التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
يطفو الجليد على مضيق برانسفيلد بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" العسكرية التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
طيور البطريق تتمايل بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.
طيور البطريق تتمايل بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.
طائرة تابعة للبحرية التشيلية تحلّق فوق خليج فيلدز بالقرب من جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
طائرة تابعة للبحرية التشيلية تحلّق فوق خليج فيلدز بالقرب من جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
طائر يمد جناحيه على متن سفينة "أكويلز"، وهي سفينة تابعة للبحرية التشيلية في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
طائر يمد جناحيه على متن سفينة "أكويلز"، وهي سفينة تابعة للبحرية التشيلية في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
صهاريج وقود روسية قديمة متموضعة على شاطئ خليج فيلدز في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
صهاريج وقود روسية قديمة متموضعة على شاطئ خليج فيلدز في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
ركاب على متن السفينة البحرية التشيلية "أكويلز" ينظرون إلى الجبل الجليدي في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.
ركاب على متن السفينة البحرية التشيلية "أكويلز" ينظرون إلى الجبل الجليدي في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.
تطل كنيسة الثالوث المقدس على منظر طبيعي مغطى بالثلوج في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 25 نوفمبر 2023.
تطل كنيسة الثالوث المقدس على منظر طبيعي مغطى بالثلوج في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 25 نوفمبر 2023.
طيور البطريق "بابوا" تسير في قاعدة "أوهيغينز" العسكرية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
طيور البطريق "بابوا" تسير في قاعدة "أوهيغينز" العسكرية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
الجبال الجليدية تطفو في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
طيور البطريق تقف على جبل جليدي بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" التشيلية، في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.
يطفو الجليد على مضيق برانسفيلد بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" العسكرية التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
طيور البطريق تتمايل بالقرب من قاعدة "أوهيغينز" التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.
طائرة تابعة للبحرية التشيلية تحلّق فوق خليج فيلدز بالقرب من جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
طائر يمد جناحيه على متن سفينة "أكويلز"، وهي سفينة تابعة للبحرية التشيلية في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
صهاريج وقود روسية قديمة متموضعة على شاطئ خليج فيلدز في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.
ركاب على متن السفينة البحرية التشيلية "أكويلز" ينظرون إلى الجبل الجليدي في مضيق برانسفيلد، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 24 نوفمبر 2023.
تطل كنيسة الثالوث المقدس على منظر طبيعي مغطى بالثلوج في جزيرة "الملك جورج"، جنوب شيتلاندز، القارة القطبية الجنوبية، 25 نوفمبر 2023.
طيور البطريق "بابوا" تسير في قاعدة "أوهيغينز" العسكرية في القارة القطبية الجنوبية، 23 نوفمبر 2023.