https://sputnikarabic.ae/20231130/القوات-الروسية-تدمر-مركز-سيطرة-للجيش-الأوكراني-قرب-تشاسوف-يار-1083613974.html
القوات الروسية تدمر مركز سيطرة للجيش الأوكراني قرب تشاسوف يار
القوات الروسية تدمر مركز سيطرة للجيش الأوكراني قرب تشاسوف يار
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أنه تم تدمير مركز السيطرة على القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة تشاسوف يار في دونباس. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T07:20+0000
2023-11-30T07:20+0000
2023-11-30T07:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "على محور دونيتسك، تم تدمير مركز السيطرة على التشكيلات المسلحة الأوكرانية وبداخله ضباط من رتب مختلفة".وأوضح ماروتشكو أن مركز السيطرة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية يقع في مدينة تشاسوف يار بالقرب من أرتيوموفسك وتم تدميره بضربة من قبل الجيش الروسي.وتابع ماروتشكو بالقول إنه "خلال الضربة كان هناك نوبة عمل في الموقع القتالي ويحتوي على ضباط وجنود حيث تم تحييد ثلاثة ضباط وخمسة من درجة رقيب والعديد من الجنود".
https://sputnikarabic.ae/20231130/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود--1083612242.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر مركز سيطرة للجيش الأوكراني قرب تشاسوف يار
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أنه تم تدمير مركز السيطرة على القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة تشاسوف يار في دونباس.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "على محور دونيتسك، تم تدمير مركز السيطرة على التشكيلات المسلحة الأوكرانية وبداخله ضباط من رتب مختلفة".
وأوضح ماروتشكو أن مركز السيطرة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية يقع في مدينة تشاسوف يار بالقرب من أرتيوموفسك وتم تدميره بضربة من قبل الجيش الروسي.
وتابع ماروتشكو بالقول إنه "خلال الضربة كان هناك نوبة عمل في الموقع القتالي ويحتوي على ضباط وجنود حيث تم تحييد ثلاثة ضباط وخمسة من درجة رقيب والعديد من الجنود".