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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231130/القوات-الروسية-تدمر-مركز-سيطرة-للجيش-الأوكراني-قرب-تشاسوف-يار-1083613974.html
القوات الروسية تدمر مركز سيطرة للجيش الأوكراني قرب تشاسوف يار
القوات الروسية تدمر مركز سيطرة للجيش الأوكراني قرب تشاسوف يار
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أنه تم تدمير مركز السيطرة على القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة تشاسوف يار في دونباس. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T07:20+0000
2023-11-30T07:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "على محور دونيتسك، تم تدمير مركز السيطرة على التشكيلات المسلحة الأوكرانية وبداخله ضباط من رتب مختلفة".وأوضح ماروتشكو أن مركز السيطرة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية يقع في مدينة تشاسوف يار بالقرب من أرتيوموفسك وتم تدميره بضربة من قبل الجيش الروسي.وتابع ماروتشكو بالقول إنه "خلال الضربة كان هناك نوبة عمل في الموقع القتالي ويحتوي على ضباط وجنود حيث تم تحييد ثلاثة ضباط وخمسة من درجة رقيب والعديد من الجنود".
https://sputnikarabic.ae/20231130/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود--1083612242.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مركز سيطرة للجيش الأوكراني قرب تشاسوف يار

07:20 GMT 30.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أنه تم تدمير مركز السيطرة على القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة تشاسوف يار في دونباس.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "على محور دونيتسك، تم تدمير مركز السيطرة على التشكيلات المسلحة الأوكرانية وبداخله ضباط من رتب مختلفة".
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وأوضح ماروتشكو أن مركز السيطرة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية يقع في مدينة تشاسوف يار بالقرب من أرتيوموفسك وتم تدميره بضربة من قبل الجيش الروسي.
وتابع ماروتشكو بالقول إنه "خلال الضربة كان هناك نوبة عمل في الموقع القتالي ويحتوي على ضباط وجنود حيث تم تحييد ثلاثة ضباط وخمسة من درجة رقيب والعديد من الجنود".
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