https://sputnikarabic.ae/20231130/القوات-المجوقلة-الروسية-تشن-هجوما-مدفعيا-استهدف-مواقع-عسكرية-أوكرانية-قرب-رابوتينو-1083613443.html
القوات المجوقلة الروسية تشن هجوما مدفعيا استهدف مواقع عسكرية أوكرانية قرب رابوتينو
القوات المجوقلة الروسية تشن هجوما مدفعيا استهدف مواقع عسكرية أوكرانية قرب رابوتينو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن القوات المجوقلة لحرس نوفوروسيسك هاجمت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو على محور زابوروجيه. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T06:31+0000
2023-11-30T06:31+0000
2023-11-30T06:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082890837_0:0:3021:1700_1920x0_80_0_0_df44ee45bae9ad4a44668f561ab07950.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "أثناء تنفيذ المهام القتالية، هاجم رجال المدفعية مواقع مموهة للقوات المسلحة الأوكرانية حددتها وحدات الاستطلاع وتقع بعيدًا عن خط الاتصال".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود--1083612242.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082890837_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8b00068e6a88fbf8c9e70381544725fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات المجوقلة الروسية تشن هجوما مدفعيا استهدف مواقع عسكرية أوكرانية قرب رابوتينو
06:31 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 06:58 GMT 30.11.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن القوات المجوقلة لحرس نوفوروسيسك هاجمت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو على محور زابوروجيه.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "أثناء تنفيذ المهام القتالية، هاجم رجال المدفعية مواقع مموهة للقوات المسلحة الأوكرانية حددتها وحدات الاستطلاع وتقع بعيدًا عن خط الاتصال".
وأضافت الوزارة أن العسكريين استخدموا في الضربة مدفع هاوتزر من عيار 152 ملم. ونتيجة لذلك، تمكنت القوات الروسية من تدمير سيارة مدرعة غربية الصنع كانت تتجه نحو المواقع الدفاعية للقوات الروسية.
وفي اليوم السابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال النهار على محور زابوروجيه في منطقتي كامينسكي ورابوتينو فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 55 جنديًا بين قتيل وجريح، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات ونظام مدفعية أمريكي من طراز M777.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.