https://sputnikarabic.ae/20231130/المجر-غير-مستعدين-لدعم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي--1083624057.html

المجر: غير مستعدين لدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

المجر: غير مستعدين لدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

صرّح رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، غيرغيلي غولياس، بأن بلده ليس مستعدا لدعم التغييرات في ميزانية الاتحاد الأوروبي وقبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لأنه من... 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T13:28+0000

2023-11-30T13:28+0000

2023-11-30T13:28+0000

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وقال غولياس في مؤتمر صحيفي: "لا تستطيع الحكومة المجرية في الوقت الحالي الإسهام في اتخاذ قرار مشترك (لدول الاتحاد الأوروبي) بشأن أي قضية".وأشار غولياس إلى أنه في اجتماع للحكومة المجرية استمر اثنتي عشرة ساعة، يوم الأربعاء، تم إيلاء اهتمام خاص لخطط تغيير ميزانية الاتحاد الأوروبي وانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد.ووفقا له: "من الواضح أن كلا السؤالين غير جاهزين"، لأنه من ناحية، "لا يوجد مبرر واضح لسبب ضرورة إجراء تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي، وما هي العواقب التي ستترتب على ذلك وماذا سيحدث إذا تم إجراء التعديلات".وأضاف غولياس: "من ناحية أخرى، لا توجد دراسة أو رأي خبراء حول ما سيعنيه انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لميزانية الاتحاد الأوروبي وصناديق التماسك والزراعة الأوروبية".وتابع غولياس: "نرى أنه حتى في رأي المفوضية الأوروبية، فإن أوكرانيا لم تستوف الشروط اللازمة لبدء المفاوضات".وأوضح أن "مهمة المفوضية الأوروبية ليست تغيير الميزانية، بل تنفيذ قواعدها"، ومع ذلك، يمكن للمجر وبولندا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى "الشكوى" من عدم وجود مدفوعات مستحقة لهم.

https://sputnikarabic.ae/20231129/المجلس-الأوروبي-لا-يوجد-اتفاق-بين-القادة-لضم-أوكرانيا-إلى-الاتحاد--1083582612.html

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