https://sputnikarabic.ae/20231130/الموفد-الرئاسي-الفرنسي-إلى-لبنان-يواصل-لقاءاته-في-بيروت-1083623390.html

الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان يواصل لقاءاته في بيروت

الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان يواصل لقاءاته في بيروت

يواصل الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، مشاوراته ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، في إطار متابعة ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان. 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T13:05+0000

2023-11-30T13:05+0000

2023-11-30T13:05+0000

العالم العربي

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والتقى لودريان، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى قائد الجيش اللبناني، وعدد من رؤساء الأحزاب والكتل النيابية.وقال الكاتب والمحلل السياسي، جورج علم، لوكالة "سبوتنيك"، إن "زيارة الموفد الفرنسي إلى بيروت، هي زيارة مبعوث دولة لها مصالح حيوية في لبنان، فرنسا لديها مؤسسات تربوية وتجارية وأمنية في لبنان، بالإضافة إلى وجود أكبر كتيبة في قوات "اليونيفيل" تابعة لفرنسا، وبالتالي هذه الزيارة بعنوانها العريض هي استطلاعية".ورأى علم أن "المبعوث الفرنسي لا يحمل مبادرة خاصة بالاستحقاق الرئاسي خصوصًا أنه يعطي أولوية حاليًا في ملف قيادة الجيش اللبناني، وربما فرنسا قلقة من حصول فراغ في قيادة الجيش، لذلك جاء للاستطلاع ما إذا كان هناك فعلًا من فراغ أو سيصار إلى ملء هذا الشغور في حال حصوله بالتمديد للقائد الحالي أو تعيين قائد جديد، هذه النقاط ناقشها مع كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة".وشدد على أن "فرنسا تدعم دون أدنى شك عدم فتح جبهة في جنوب لبنان، وبالتالي هي حذرة من هذا الموضوع، وسبق أن تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع كل من الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، لمنع تفاقم الوضع على جبهة الجنوب، أولًا، لاعتبارين، الأول ليس هناك من مصلحة لأن ينخرط لبنان في هذا الصراع، أضف إلى ذلك أنه إذا فتحت هذه الجبهة فسيكون هناك خطرًا حقيقيًا على عديد قوات "اليونيفل" وهذا ما تحذر منه فرنسا".وأوضح علم أن "مهمة لودريان، بطبيعة الحال، الضغط إلى حد ما لعدم توتير الوضع في الجنوب خصوصًا إذا لم تنجح الوساطات في الوصول إلى هدنة طويلة أو إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231130/رئيس-الاتحاد-العمالي-العام-مؤسسات-القطاع-العام-في-لبنان-مشلولة-شللا-كبيرا-1083622311.html

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