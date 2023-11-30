https://sputnikarabic.ae/20231130/بلينكن-يؤكد-لنتنياهو-ضرورة-حماية-المدنيين-جنوبي-غزة-قبل-أي-عمليات-عسكرية-هناك-1083630435.html
بلينكن يؤكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك
بلينكن يؤكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، على ضرورة حماية المدنيين جنوبي قطاع غزة،... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T14:22+0000
2023-11-30T14:22+0000
2023-11-30T14:22+0000
العالم
اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072887499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa8d04ffa449c49b1362ee467d2385d8.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "بلينكن شدد خلال لقائه نتنياهو، على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية وسبل حماية المدنيين في جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك، وحث على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".وأكد بلينكن مجددًا دعم أمريكا لحق إسرائيل "في حماية نفسها من العنف الإرهابي، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وحث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين".وناقش بلينكن ونتنياهو، الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.ونوّه بلينكن أن "أمريكا لا تزال ملتزمة باتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدمًا بإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام وحرية وأمن إلى جانب إسرائيل".ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف على قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231130/إعلام-مفاوضات-بين-أمريكا-وإسرائيل-حول-عملية-محتملة-جنوبي-قطاع-غزة-1083621674.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072887499_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_bf74df23149522f694dbc00a2315ffdf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
بلينكن يؤكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، على ضرورة حماية المدنيين جنوبي قطاع غزة، إذا استؤنف القتال هناك بعد الهدنة المعلنة حاليا.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "بلينكن شدد خلال لقائه نتنياهو، على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية وسبل حماية المدنيين في جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك، وحث على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأكد بلينكن مجددًا دعم أمريكا لحق إسرائيل "في حماية نفسها من العنف الإرهابي، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وحث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين".
وناقش بلينكن ونتنياهو، الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.
ونوّه بلينكن أن "أمريكا لا تزال ملتزمة باتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدمًا بإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام وحرية وأمن إلى جانب إسرائيل".
ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف على قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.