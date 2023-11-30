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https://sputnikarabic.ae/20231130/بلينكن-يؤكد-لنتنياهو-ضرورة-حماية-المدنيين-جنوبي-غزة-قبل-أي-عمليات-عسكرية-هناك-1083630435.html
بلينكن يؤكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك
بلينكن يؤكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، على ضرورة حماية المدنيين جنوبي قطاع غزة،... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T14:22+0000
2023-11-30T14:22+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "بلينكن شدد خلال لقائه نتنياهو، على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية وسبل حماية المدنيين في جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك، وحث على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".وأكد بلينكن مجددًا دعم أمريكا لحق إسرائيل "في حماية نفسها من العنف الإرهابي، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وحث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين".وناقش بلينكن ونتنياهو، الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.ونوّه بلينكن أن "أمريكا لا تزال ملتزمة باتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدمًا بإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام وحرية وأمن إلى جانب إسرائيل".ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف على قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231130/إعلام-مفاوضات-بين-أمريكا-وإسرائيل-حول-عملية-محتملة-جنوبي-قطاع-غزة-1083621674.html
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العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

بلينكن يؤكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك

14:22 GMT 30.11.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2023.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، على ضرورة حماية المدنيين جنوبي قطاع غزة، إذا استؤنف القتال هناك بعد الهدنة المعلنة حاليا.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "بلينكن شدد خلال لقائه نتنياهو، على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية وسبل حماية المدنيين في جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك، وحث على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأكد بلينكن مجددًا دعم أمريكا لحق إسرائيل "في حماية نفسها من العنف الإرهابي، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وحث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
إعلام: مفاوضات بين أمريكا وإسرائيل حول عملية محتملة جنوبي قطاع غزة
12:12 GMT
وناقش بلينكن ونتنياهو، الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.
ونوّه بلينكن أن "أمريكا لا تزال ملتزمة باتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدمًا بإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام وحرية وأمن إلى جانب إسرائيل".
ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف على قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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