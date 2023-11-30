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https://sputnikarabic.ae/20231130/خبير-يقر-بخسارة-فادحة-للولايات-المتحدة-بعد-وفاة-أحد-أعمدتها-السياسية-1083612805.html
خبير يقر بخسارة فادحة للولايات المتحدة بعد وفاة أحد أعمدتها السياسية
خبير يقر بخسارة فادحة للولايات المتحدة بعد وفاة أحد أعمدتها السياسية
صرح مساعد الدبلوماسي الأمريكي السابق هنري كيسنجر، جيمس بيكر، أن مع وفاته فقدت أمريكا دبلوماسيا بارزا يتمتع بفكر هائل وغرائز جيوسياسية حادة. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T05:47+0000
2023-11-30T05:47+0000
العالم
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وقال بيكر خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": أنه بصفته وزيرًا للخارجية ومستشارًا للأمن القومي، لعب كيسنجر دورًا رئيسيًا في كل قضية رئيسية تقريبًا للدبلوماسية الأمريكية من عام 1969 إلى عام 1977.وأضاف بيكر بالقول : "يتمتع بذكاء هائل وغرائز جيوسياسية حادة، ويُنسب إليه الفضل في تطوير سياسة الانفراج مع الاتحاد السوفييتي، وفتح العلاقات الأمريكية مع جمهورية الصين الشعبية، وإنهاء حرب يوم الغفران من خلال الدبلوماسية المكوكية".أعلنت "مؤسسة كيسنجر"، صباح اليوم الخميس، وفاة الدبلوماسي الأمريكي السابق هنري كيسنجر، والذي كان شخصية رئيسية في دبلوماسية الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عن عمر يناهز 100 عام.وجاء في بيان للمؤسسة: "توفي الدكتور هنري كيسنجر، عالم ودبلوماسي أمريكي محترم، اليوم في منزله في كونيتيكت".
https://sputnikarabic.ae/20231130/وفاة-وزير-الخارجية-الأمريكي-الأسبق-هينري-كيسنجر-عن-عمر-يناهز-100-عام-1083611498.html
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العالم

خبير يقر بخسارة فادحة للولايات المتحدة بعد وفاة أحد أعمدتها السياسية

05:47 GMT 30.11.2023
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© tabrez_syed/unsplash
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صرح مساعد الدبلوماسي الأمريكي السابق هنري كيسنجر، جيمس بيكر، أن مع وفاته فقدت أمريكا دبلوماسيا بارزا يتمتع بفكر هائل وغرائز جيوسياسية حادة.
وقال بيكر خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": أنه بصفته وزيرًا للخارجية ومستشارًا للأمن القومي، لعب كيسنجر دورًا رئيسيًا في كل قضية رئيسية تقريبًا للدبلوماسية الأمريكية من عام 1969 إلى عام 1977.
وأضاف بيكر بالقول : "يتمتع بذكاء هائل وغرائز جيوسياسية حادة، ويُنسب إليه الفضل في تطوير سياسة الانفراج مع الاتحاد السوفييتي، وفتح العلاقات الأمريكية مع جمهورية الصين الشعبية، وإنهاء حرب يوم الغفران من خلال الدبلوماسية المكوكية".
مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينري كيسنجر عن عمر 100 عام
02:03 GMT
أعلنت "مؤسسة كيسنجر"، صباح اليوم الخميس، وفاة الدبلوماسي الأمريكي السابق هنري كيسنجر، والذي كان شخصية رئيسية في دبلوماسية الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عن عمر يناهز 100 عام.
وجاء في بيان للمؤسسة: "توفي الدكتور هنري كيسنجر، عالم ودبلوماسي أمريكي محترم، اليوم في منزله في كونيتيكت".
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