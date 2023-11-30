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https://sputnikarabic.ae/20231130/دراسة-فوائد-جديدة-لأكثر-مشروبين-شائعين-في-العالم-العربي-1083622105.html
دراسة: فوائد جديدة لأكثر مشروبين شائعين في العالم العربي
دراسة: فوائد جديدة لأكثر مشروبين شائعين في العالم العربي
كشفت دراسة أجريت في جامعة سنغافورة الوطنية أن البالغين الذين يستهلكون المزيد من الكافيين من خلال القهوة أو الشاي لديهم وظائف بدنية أفضل بكثير في وقت لاحق من... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T12:26+0000
2023-11-30T12:26+0000
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قاد هذا البحث البروفيسور كوه وون بوي، من كلية يونج لو لين للطب في جامعة سنغافورة الوطنية. تمت متابعة أكثر من 12000 مشارك، تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 74 عامًا، لمدة 20 عامًا في دراسة الصحة الصينية في سنغافورة.وكانت القهوة والشاي المصدرين الرئيسيين لتناول الكافيين في هذه المجموعة، حيث يمثلان 84% و12% من إجمالي الكافيين على التوالي، وأظهرت النتائج أن شرب القهوة أو الشاي الأسود أو الشاي الأخضر في منتصف العمر ارتبط بشكل مستقل بانخفاض كبير في احتمال الإصابة بالضعف الجسدي في أواخر العمر.من بين المكونات الأربعة للضعف الجسدي، كانت الارتباطات أقوى في الاختبارات المقاسة لقوة قبضة اليد وشد الحبل، مقارنة بالمقاييس المبلغ عنها ذاتيًا لفقدان الوزن والإرهاق، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "سايتك ديلي" العلمية.ومن المثير للاهتمام أنه في أبحاث تجريبية أخرى، تبين أن الكافيين يزيد من تكاثر الخلايا العضلية ويحسن وزن العضلات. بالإضافة إلى الكافيين، تحتوي القهوة والشاي أيضًا على مادة البوليفينول الغنية النشطة بيولوجيًا، والتي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض التي تزيد من الضعف، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والأمراض التنكسية العصبية.
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علوم, الصحة, منوعات, تقارير منوعات
علوم, الصحة, منوعات, تقارير منوعات

دراسة: فوائد جديدة لأكثر مشروبين شائعين في العالم العربي

12:26 GMT 30.11.2023
© Photo / unsplash/camilo jimenezجزيئات
جزيئات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Photo / unsplash/camilo jimenez
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كشفت دراسة أجريت في جامعة سنغافورة الوطنية أن البالغين الذين يستهلكون المزيد من الكافيين من خلال القهوة أو الشاي لديهم وظائف بدنية أفضل بكثير في وقت لاحق من حياتهم.
قاد هذا البحث البروفيسور كوه وون بوي، من كلية يونج لو لين للطب في جامعة سنغافورة الوطنية. تمت متابعة أكثر من 12000 مشارك، تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 74 عامًا، لمدة 20 عامًا في دراسة الصحة الصينية في سنغافورة.
وكانت القهوة والشاي المصدرين الرئيسيين لتناول الكافيين في هذه المجموعة، حيث يمثلان 84% و12% من إجمالي الكافيين على التوالي، وأظهرت النتائج أن شرب القهوة أو الشاي الأسود أو الشاي الأخضر في منتصف العمر ارتبط بشكل مستقل بانخفاض كبير في احتمال الإصابة بالضعف الجسدي في أواخر العمر.
المشاركون الذين شربوا أربعة فناجين أو أكثر من القهوة يوميا قللوا بشكل كبير من احتمالات الضعف الجسدي في أواخر العمر، مقارنة بالمشاركين الذين لم يشربوا القهوة يوميا. كما أن المشاركين الذين شربوا الشاي الأسود والشاي الأخضر يوميًا انخفض لديهم بشكل كبير احتمالات الضعف الجسدي، مقارنة بمن لا يشربون الشاي.
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وقام الباحثون أيضًا بتقييم العلاقة بين تناول الكافيين واحتمالات الضعف الجسدي في أواخر العمر. وارتبط تناول كميات أكبر من الكافيين بانخفاض احتمالات الضعف الجسدي.
من بين المكونات الأربعة للضعف الجسدي، كانت الارتباطات أقوى في الاختبارات المقاسة لقوة قبضة اليد وشد الحبل، مقارنة بالمقاييس المبلغ عنها ذاتيًا لفقدان الوزن والإرهاق، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "سايتك ديلي" العلمية.
ومن المثير للاهتمام أنه في أبحاث تجريبية أخرى، تبين أن الكافيين يزيد من تكاثر الخلايا العضلية ويحسن وزن العضلات. بالإضافة إلى الكافيين، تحتوي القهوة والشاي أيضًا على مادة البوليفينول الغنية النشطة بيولوجيًا، والتي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض التي تزيد من الضعف، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والأمراض التنكسية العصبية.
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