https://sputnikarabic.ae/20231130/دور-زعماء-الدين-في-مكافحة-خطاب-الكراهية-عبر-المنصات-الإعلامية-منتدى-دولي-في-جدة-1083623559.html

زعماء الدين ومكافحة خطاب الكراهية عبر المنصات الإعلامية... منتدى دولي في جدة

زعماء الدين ومكافحة خطاب الكراهية عبر المنصات الإعلامية... منتدى دولي في جدة

ناقش خبراء في مجال الإعلام ومفكرون وقيادات دينية، مجموعة من القضايا المتعلقة بالخطاب الإعلامي العنيف ودور المؤسسات والقيادات الدينية في مواجهته. 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T13:22+0000

2023-11-30T13:22+0000

2023-11-30T13:29+0000

العالم العربي

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جاء ذلك خلال المنتدى الدولي للإعلام بعنوان "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز"، الذي انطلق يوم الأحد الماضي (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية وحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ومدير عام الإعلام الرسمي في دولة فلسطين الوزير أحمد عساف.وعقد المنتدى في إطار شراكة وثيقة بين الأمانة العامة المساعدة للاتصال المؤسسي لرابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي وهو هيئة متخصصة ومستقلة، في إطار اهتماماتهما وأهدافهما المشتركة.ودعا عكاشة المؤسسات الدينية، خلال تغطيتها الإعلامية، إلى تجنب أي تشجيع على الكراهية أو العنف سواء كان نفسيا أو لفظيا أو جسديا، إضافة إلى الوقاية والتدريب على الاستخدام السليم للمنصات الإعلامية، بما في ذلك تعليم الأطفال والشباب كيفية التعامل معها واحترام الاختلافات بأشكالها كافة.وحذر سادغورو من مخاطر خطاب الكراهية على السلام الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطابات تكون دائمًا مقدمة لجرائم العنف.ودعا مدير وكالة الأنباء الباكستانية، محمد عاصم هيشي، وسائل الإعلام في الدول الإسلامية إلى تعزيز المسؤولية الإعلامية والصحافة الأخلاقية والحوار بين الأديان للحد من مخاطر التحريض على العنف والكراهية.ونبّه إلى أنه "بعد التقدم الذي أحرزته البشرية في مكافحة وباء "كوفيد-19" وعواقبه، يبدو أن العالم قد نسي بسرعة هذه الإنجازات ليدخل مرة أخرى في دوامة العنف والتعصب غير المبرر".وبدورها، استعرضت الأميرات أركاييف، رئيسة قسم العلاقات الدولية في اللجنة الحكومية للبث التلفزيوني والإذاعي والسينمائي في تركمانستان، جانبًا من تجربة تركمانستان في تعزيز التسامح الديني من خلال وسائل الإعلام.ومن جهته، قال الأب نبيل حداد، المدير التنفيذي للمركز الأردني لدراسات التعايش الديني، خلال كلمته، إن "ما تشهده معظم دول العالم من التطرف وانتشار خطاب الكراهية يؤكد ضرورة قيام صانعي السلام بمواجهة القوى التي تؤجج نيران الكراهية والتعصب".من جانبها، أشارت المديرة العامة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فيروز مبيضين، إلى الحاجة القائمة إلى إيجاد قواعد مهنية جديدة وروابط رقابية وملزمة أخلاقيا فيما يتعلق بخطاب العنف والكراهية وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي.ودعا المدير العام لوكالة الأنباء السنغالية، ثيرنو أحمدو سي، وسائل الإعلام إلى ممارسة حقها في نقل حقيقة الواقع، مع تجنب الوقوع في فخ الاستغلال الواعي أو غير الواعي للقوى التخريبية، التي تسعى إلى هدم الأسس التي بنيت عليها الحياة والموجودة في مجتمعاتنا.يذكر أن المنتدى حضره عدد من الوزراء وقيادات الإعلام الإسلامي والعالمي، بالإضافة إلى نخبة من السفراء والشخصيات الدينية والفكرية والقانونية وقيادات المنظمات الدولية.

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