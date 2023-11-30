https://sputnikarabic.ae/20231130/رئيس-ألمانيا-يقف-على-باب-الطائرة-في-قطر-دون-وجود-مسؤول-يستقبله-فيديو-1083635361.html
رئيس ألمانيا يقف على باب الطائرة في قطر دون وجود مسؤول يستقبله... فيديو
رئيس ألمانيا يقف على باب الطائرة في قطر دون وجود مسؤول يستقبله... فيديو
تعرض الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى موقف غير معتاد لدى وصوله إلى قطر، إذ بقي في الطائرة لنحو نصف ساعة تقريبا، منتظرا أحدا يستقبله. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T17:58+0000
2023-11-30T17:58+0000
2023-11-30T17:59+0000
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ولم يتم الإعلان رسميا عن السبب وراء بقاء الرئيس الألماني هذه المدة داخل الطائرة، إلا أن وسائل إعلام ألمانية أشارت إلى أن طائرة الرئيس هبطت قبل الموعد المقرر لها بقليل، وكان عليه انتظار الاستقبال الرسمي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, أخبار ألمانيا, أخبار قطر اليوم
نادي الفيديو, منوعات, أخبار ألمانيا, أخبار قطر اليوم
رئيس ألمانيا يقف على باب الطائرة في قطر دون وجود مسؤول يستقبله... فيديو
17:58 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 17:59 GMT 30.11.2023)
تعرض الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى موقف غير معتاد لدى وصوله إلى قطر، إذ بقي في الطائرة لنحو نصف ساعة تقريبا، منتظرا أحدا يستقبله.
ولم يتم الإعلان رسميا عن السبب وراء بقاء الرئيس الألماني هذه المدة داخل الطائرة، إلا أن وسائل إعلام ألمانية
أشارت إلى أن طائرة الرئيس هبطت قبل الموعد المقرر لها بقليل، وكان عليه انتظار الاستقبال الرسمي.