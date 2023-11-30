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https://sputnikarabic.ae/20231130/رئيس-ألمانيا-يقف-على-باب-الطائرة-في-قطر-دون-وجود-مسؤول-يستقبله-فيديو-1083635361.html
رئيس ألمانيا يقف على باب الطائرة في قطر دون وجود مسؤول يستقبله... فيديو
رئيس ألمانيا يقف على باب الطائرة في قطر دون وجود مسؤول يستقبله... فيديو
تعرض الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى موقف غير معتاد لدى وصوله إلى قطر، إذ بقي في الطائرة لنحو نصف ساعة تقريبا، منتظرا أحدا يستقبله. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T17:58+0000
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ولم يتم الإعلان رسميا عن السبب وراء بقاء الرئيس الألماني هذه المدة داخل الطائرة، إلا أن وسائل إعلام ألمانية أشارت إلى أن طائرة الرئيس هبطت قبل الموعد المقرر لها بقليل، وكان عليه انتظار الاستقبال الرسمي.
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نادي الفيديو, منوعات, أخبار ألمانيا, أخبار قطر اليوم
نادي الفيديو, منوعات, أخبار ألمانيا, أخبار قطر اليوم

رئيس ألمانيا يقف على باب الطائرة في قطر دون وجود مسؤول يستقبله... فيديو

17:58 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 17:59 GMT 30.11.2023)
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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تعرض الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى موقف غير معتاد لدى وصوله إلى قطر، إذ بقي في الطائرة لنحو نصف ساعة تقريبا، منتظرا أحدا يستقبله.
ولم يتم الإعلان رسميا عن السبب وراء بقاء الرئيس الألماني هذه المدة داخل الطائرة، إلا أن وسائل إعلام ألمانية أشارت إلى أن طائرة الرئيس هبطت قبل الموعد المقرر لها بقليل، وكان عليه انتظار الاستقبال الرسمي.
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