https://sputnikarabic.ae/20231130/روسيا-ابتكار-دواء-يحتوي-على-الخلايا-الجذعية-لعلاج-إصابات-النخاع-الشوكي--1083616553.html
روسيا.. ابتكار دواء يحتوي على خلايا جذعية لعلاج إصابات النخاع الشوكي
روسيا.. ابتكار دواء يحتوي على خلايا جذعية لعلاج إصابات النخاع الشوكي
كشف مدير عام المركز الفيدرالي للدماغ والتكنولوجيا العصبية الروسي، فسيفولد بيلاوسوف، أن الدواء المبتكر من قبل مركزه سيساعد على إعادة التأهيل واستعادة وظيفة... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T08:36+0000
2023-11-30T08:36+0000
2023-11-30T08:37+0000
روسيا
علوم
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وأشار بيلاوسوف إلى أن الدواء الجديد القائم على أساس الخلايا الجذعية يساعد في القضاء على التأثير الالتهابي في مكان الإصابة أو تقليله بشكل كبير. وتابع بيلاوسوف بالقول إن العلماء وجدوا أن الجمع بين التعديل العصبي والدواء الجديد يزيد بشكل كبير من فعالية استعادة وظيفة المشي.واعتبر بيلاوسوف أنه لا توجد حاليا مثل هذه الأدوية التسلسلية القائمة على الخلايا الجذعية، ولكن هناك العديد من الأدوية المماثلة في مرحلة التجارب السريرية. ومن الممكن طرح الدواء الروسي في الأسواق في مطلع عام 2025.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, علوم
روسيا.. ابتكار دواء يحتوي على خلايا جذعية لعلاج إصابات النخاع الشوكي
08:36 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 08:37 GMT 30.11.2023)
كشف مدير عام المركز الفيدرالي للدماغ والتكنولوجيا العصبية الروسي، فسيفولد بيلاوسوف، أن الدواء المبتكر من قبل مركزه سيساعد على إعادة التأهيل واستعادة وظيفة المشي.
وأشار بيلاوسوف إلى أن الدواء الجديد القائم على أساس الخلايا الجذعية يساعد في القضاء على التأثير الالتهابي في مكان الإصابة أو تقليله بشكل كبير.
وتابع بيلاوسوف بالقول إن العلماء وجدوا أن الجمع بين التعديل العصبي والدواء الجديد يزيد بشكل كبير من فعالية استعادة وظيفة المشي.
واعتبر بيلاوسوف أنه لا توجد حاليا مثل هذه الأدوية التسلسلية القائمة على الخلايا الجذعية، ولكن هناك العديد من الأدوية المماثلة في مرحلة التجارب السريرية. ومن الممكن طرح الدواء الروسي في الأسواق في مطلع عام 2025.