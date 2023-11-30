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https://sputnikarabic.ae/20231130/روسيا-تصنف-حركة-المثليين-كمنظمة-متطرفة-وتحظر-أنشطتها-1083629790.html
روسيا تصنف "حركة المثليين" كمنظمة متطرفة وتحظر أنشطتها
روسيا تصنف "حركة المثليين" كمنظمة متطرفة وتحظر أنشطتها
صنفت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، الحركة الدولية لمثليي الجنس كمنظمة متطرفة وحظرتها في البلاد. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T14:06+0000
2023-11-30T14:06+0000
روسيا
العالم
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وجاء قرار الحكمة: ""تمت تلبية مطالبة وزارة العدل الروسية، باعتبار أوساط المثليين كحركة متطرفة"، على أن يخضع القرار للتنفيذ الفوري.وأوضحت الخدمة الصحفية للمحكمة لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يشارك في الجلسة سوى ممثل عن وزارة العدل، ولم يكن هناك ممثل عن المدعى عليه في المحكمة، وعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة، واستمر لأكثر من أربع ساعات، وبلغ إجمالي مواد القضية أكثر من 20 مجلدا.وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى قضائية في أنشطة حركة المثليين على أراضي روسيا، و"تم تحديد علامات ومظاهر مختلفة للتوجه المتطرف، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية".
https://sputnikarabic.ae/20170305/روسيا-ديزني-فيلم-مثلية-1022640494.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تصنف "حركة المثليين" كمنظمة متطرفة وتحظر أنشطتها

14:06 GMT 30.11.2023
© Fotolia / WavebreakMediaMicroمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Fotolia / WavebreakMediaMicro
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صنفت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، الحركة الدولية لمثليي الجنس كمنظمة متطرفة وحظرتها في البلاد.
وجاء قرار الحكمة: ""تمت تلبية مطالبة وزارة العدل الروسية، باعتبار أوساط المثليين كحركة متطرفة"، على أن يخضع القرار للتنفيذ الفوري.
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وأوضحت الخدمة الصحفية للمحكمة لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يشارك في الجلسة سوى ممثل عن وزارة العدل، ولم يكن هناك ممثل عن المدعى عليه في المحكمة، وعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة، واستمر لأكثر من أربع ساعات، وبلغ إجمالي مواد القضية أكثر من 20 مجلدا.
وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى قضائية في أنشطة حركة المثليين على أراضي روسيا، و"تم تحديد علامات ومظاهر مختلفة للتوجه المتطرف، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية".
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