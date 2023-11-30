https://sputnikarabic.ae/20231130/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مركز-القيادة-الخلفي-للواء-53-الأوكراني--1083620232.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب مركز القيادة الخلفي للواء 53 الأوكراني
طائرات تكتيكية روسية تضرب مركز القيادة الخلفي للواء 53 الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مركز القيادة الخلفي للواء الميكانيكي "53" الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T11:39+0000
2023-11-30T11:39+0000
2023-11-30T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076149121_0:8:2049:1160_1920x0_80_0_0_8b1212141d1430322f66a694066dc919.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية وسلاح المدفعية لمجموعات تابعة للقوات الروسية، مركز القيادة الخلفي للواء الميكانيكي "53" الأوكراني، ومركز القيادة والمراقبة التابع لفرقة المدفعية للواء الميكانيكي "31" الأوكراني في مناطق كراسنوأرميسك ونوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 9 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق توكاريفكا في مقاطعة خاركوف، وليبوفوي ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الجيش-الروسي-يضرب-القوات-الأوكرانية-في-مصنع-أفدييفكا-لفحم-الكوك-فيديو-1083616239.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076149121_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_f386b5f088a8e89af41a6d40352c4bd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
طائرات تكتيكية روسية تضرب مركز القيادة الخلفي للواء 53 الأوكراني
11:39 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 30.11.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مركز القيادة الخلفي للواء الميكانيكي "53" الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية وسلاح المدفعية لمجموعات تابعة للقوات الروسية، مركز القيادة الخلفي للواء الميكانيكي "53" الأوكراني، ومركز القيادة والمراقبة التابع لفرقة المدفعية للواء الميكانيكي "31" الأوكراني في مناطق كراسنوأرميسك ونوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت محطتي رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "بي- 18"، وواحدة من طراز "إس تي- 68"، فضلا عن القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 118 منطقة.
وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 9 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق توكاريفكا في مقاطعة خاركوف، وليبوفوي ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.