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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231130/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مركز-القيادة-الخلفي-للواء-53-الأوكراني--1083620232.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب مركز القيادة الخلفي للواء 53 الأوكراني
طائرات تكتيكية روسية تضرب مركز القيادة الخلفي للواء 53 الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مركز القيادة الخلفي للواء الميكانيكي "53" الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T11:39+0000
2023-11-30T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية وسلاح المدفعية لمجموعات تابعة للقوات الروسية، مركز القيادة الخلفي للواء الميكانيكي "53" الأوكراني، ومركز القيادة والمراقبة التابع لفرقة المدفعية للواء الميكانيكي "31" الأوكراني في مناطق كراسنوأرميسك ونوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 9 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق توكاريفكا في مقاطعة خاركوف، وليبوفوي ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الجيش-الروسي-يضرب-القوات-الأوكرانية-في-مصنع-أفدييفكا-لفحم-الكوك-فيديو-1083616239.html
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روسيا

طائرات تكتيكية روسية تضرب مركز القيادة الخلفي للواء 53 الأوكراني

11:39 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 30.11.2023)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلى الروسية سو 57
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مركز القيادة الخلفي للواء الميكانيكي "53" الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية وسلاح المدفعية لمجموعات تابعة للقوات الروسية، مركز القيادة الخلفي للواء الميكانيكي "53" الأوكراني، ومركز القيادة والمراقبة التابع لفرقة المدفعية للواء الميكانيكي "31" الأوكراني في مناطق كراسنوأرميسك ونوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت محطتي رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "بي- 18"، وواحدة من طراز "إس تي- 68"، فضلا عن القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 118 منطقة.

سيطرة القوات الروسية على نقطة عسكرية أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك... فيديو
08:30 GMT
وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 9 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق توكاريفكا في مقاطعة خاركوف، وليبوفوي ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.
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