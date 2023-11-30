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طفل "شجاع" من غزة يضع لصاقة على وجه الملكة رانيا... فيديو
طفل "شجاع" من غزة يضع لصاقة على وجه الملكة رانيا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من زيارة ملكة الأردن، الملكة رانيا العبد الله، لأطفال فلسطينيين من مرضى السرطان، الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مركز... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T11:48+0000
2023-11-30T11:48+0000
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وتظهر المشاهد الملكة رانية وهي تجلس مع الأطفال على طاولة واحدة وتتجاذب أطراف الحديث معهم ومع أهاليهم بهدف معرفة أحوالهم.وكان من أبرز المشاهد المتداولة هي لحظة قيام طفل بإلصاق قطع ورقية مخصصة للأطفال على يدي الملكة وخديها.وقالت الملكة في تعليقها على الفيديو الذي نشرته على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي: "التقيت هذا الطفل الشجاع من غزة اليوم في مركز الحسين للسرطان. براءة الأطفال تسمو رغم قساوة الحرب والمرض".واستمعت الملكة رانيا إلى الكادر الطبي واطلعت على حالتهم الصحية والنفسية، وعما يقدم لهم من عناية وعلاج.
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نادي الفيديو

طفل "شجاع" من غزة يضع لصاقة على وجه الملكة رانيا... فيديو

11:48 GMT 30.11.2023
© Photo / twitterمشاهد متداولة لزيارة الملكة رانيا العبدالله لأطفال غزة المصابين بالسرطان
مشاهد متداولة لزيارة الملكة رانيا العبدالله لأطفال غزة المصابين بالسرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Photo / twitter
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من زيارة ملكة الأردن، الملكة رانيا العبد الله، لأطفال فلسطينيين من مرضى السرطان، الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمان.
وتظهر المشاهد الملكة رانية وهي تجلس مع الأطفال على طاولة واحدة وتتجاذب أطراف الحديث معهم ومع أهاليهم بهدف معرفة أحوالهم.
وكان من أبرز المشاهد المتداولة هي لحظة قيام طفل بإلصاق قطع ورقية مخصصة للأطفال على يدي الملكة وخديها.
وقالت الملكة في تعليقها على الفيديو الذي نشرته على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي: "التقيت هذا الطفل الشجاع من غزة اليوم في مركز الحسين للسرطان. براءة الأطفال تسمو رغم قساوة الحرب والمرض".
واستمعت الملكة رانيا إلى الكادر الطبي واطلعت على حالتهم الصحية والنفسية، وعما يقدم لهم من عناية وعلاج.
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