طفل "شجاع" من غزة يضع لصاقة على وجه الملكة رانيا... فيديو
© Photo / twitterمشاهد متداولة لزيارة الملكة رانيا العبدالله لأطفال غزة المصابين بالسرطان
© Photo / twitter
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من زيارة ملكة الأردن، الملكة رانيا العبد الله، لأطفال فلسطينيين من مرضى السرطان، الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمان.
وتظهر المشاهد الملكة رانية وهي تجلس مع الأطفال على طاولة واحدة وتتجاذب أطراف الحديث معهم ومع أهاليهم بهدف معرفة أحوالهم.
وكان من أبرز المشاهد المتداولة هي لحظة قيام طفل بإلصاق قطع ورقية مخصصة للأطفال على يدي الملكة وخديها.
عفوية الملكة رانيا العبدالله وأطفال غزة المصابين بالسرطان اللذين تم نقلهم للأردن لتلقي العلاج ❤️— النشامى | Nashama-JU (@Alnashamaju) November 30, 2023
شافاك الله وعافاك ❤️ pic.twitter.com/wVhareQOBZ
وقالت الملكة في تعليقها على الفيديو الذي نشرته على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي: "التقيت هذا الطفل الشجاع من غزة اليوم في مركز الحسين للسرطان. براءة الأطفال تسمو رغم قساوة الحرب والمرض".
موقف إنساني جميل من جلالة الملكة رانيا العبدالله ❤️🇯🇴— قُرَيْشٍ (@Quraish911) November 30, 2023
مع طفل غزاوي مصاب بالسرطان تم نقله إلى مستشفى الحسين لسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية ❤️🇯🇴 pic.twitter.com/0AxfHRo9kv
واستمعت الملكة رانيا إلى الكادر الطبي واطلعت على حالتهم الصحية والنفسية، وعما يقدم لهم من عناية وعلاج.