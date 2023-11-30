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https://sputnikarabic.ae/20231130/كيف-أتقنت-قطر-دور-الوسيط-الناجح-في-الملفات-الشائكة؟-1083634839.html
كيف أتقنت قطر دور "الوسيط الناجح" في الملفات الشائكة؟
كيف أتقنت قطر دور "الوسيط الناجح" في الملفات الشائكة؟
على مدى أكثر من عقد من الزمن دأبت دولة قطر، على لعب دور الوسيط في كثير من النزاعات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وأثمرت جهودها في معظم تلك الأزمات. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T17:29+0000
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انفوجرافيك, قطر, أخبار قطر اليوم, инфографика
انفوجرافيك, قطر, أخبار قطر اليوم, инфографика

كيف أتقنت قطر دور "الوسيط الناجح" في الملفات الشائكة؟

17:29 GMT 30.11.2023
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على مدى أكثر من عقد من الزمن دأبت دولة قطر، على لعب دور الوسيط في كثير من النزاعات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وأثمرت جهودها في معظم تلك الأزمات.
كيف أتقنت قطر دور الوسيط الناجح في الملفات الشائكة؟ - سبوتنيك عربي
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