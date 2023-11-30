https://sputnikarabic.ae/20231130/لافروف-يصل-إلى-مقر-انعقاد-اللقاء-الوزاري-لدول-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-فيديو-1083617981.html
لافروف يصل إلى مقر انعقاد اللقاء الوزاري لدول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا... فيديو
لافروف يصل إلى مقر انعقاد اللقاء الوزاري لدول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا... فيديو
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مقدونيا الشمالية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T09:49+0000
2023-11-30T09:49+0000
2023-11-30T09:49+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ويجري الوزير لافروف أولى رحلاته إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، دون احتساب زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا.يذكر أنه كان من المفترض أن يسافر وزير الخارجية الروسية إلى جنيف وبلغراد في مارس/آذار ويونيو/حزيران 2022، لكن تم إلغاء هذه الرحلات بسبب إغلاق الدول الأوروبية مجالها الجوي أمام الطيران الروسي.أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أجندة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أصبحت أوكرانية بالكامل منذ عام 2022، مشيرةً إلى أن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، المقرر عقده في سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية، بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيركز على الوضع الكارثي الذي وصلت إليه المنظمة.وجاء في بيان للوزارة أن "الموضوع الرئيسي للمجلس الوزاري المرتقب سيكون الوضع الكارثي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونتطلع إلى فرصة لمناقشة المشكلات المتراكمة في المنظمة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
لافروف يصل إلى مقر انعقاد اللقاء الوزاري لدول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا... فيديو
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مقدونيا الشمالية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول.
ويجري الوزير لافروف أولى رحلاته إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، دون احتساب زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا.
وزار لافروف جنيف، في 21 يناير 2022، في آخر زيارة له لأوروبا، حيث أجرى وقتها محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
يذكر أنه كان من المفترض أن يسافر وزير الخارجية الروسية إلى جنيف وبلغراد في مارس/آذار ويونيو/حزيران 2022، لكن تم إلغاء هذه الرحلات بسبب إغلاق الدول الأوروبية مجالها الجوي أمام الطيران الروسي.
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أجندة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أصبحت أوكرانية
بالكامل منذ عام 2022، مشيرةً إلى أن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، المقرر عقده في سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية، بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيركز على الوضع الكارثي الذي وصلت إليه المنظمة.
وجاء في بيان للوزارة أن "الموضوع الرئيسي للمجلس الوزاري المرتقب سيكون الوضع الكارثي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونتطلع إلى فرصة لمناقشة المشكلات المتراكمة في المنظمة".