https://sputnikarabic.ae/20231130/لحظة-هروب-مواطن-أوكراني-من-شباك-مكتب-التجنيد-فيديو-1083618759.html
لحظة هروب مواطن أوكراني من شباك مكتب التجنيد... فيديو
لحظة هروب مواطن أوكراني من شباك مكتب التجنيد... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة هروب مواطن أوكراني من مكتب التجنيد، رافضا الانضمام للجيش. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T10:29+0000
2023-11-30T10:29+0000
2023-11-30T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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المقطع المصور تم تسجيله في مدينة موكاجيفا، غرب أوكرانيا، من شخص كان أمام مكتب التجنيد خلال لحظة هروب المواطن.يظهر المقطع لحظة تسلل المواطن من خلال فتحة كانت موجودة في السياج الحديدي لإحدى نوافذ مكتب التجنيد، لينزل إلى الشارع ويركض للطرف الآخر هاربا، يظهر المقطع مطاردة رجل له مرتديا زيا عسكريا. وفي أوكرانيا، يسري نظام الأحكام العرفية ومرسوم التعبئة العامة منذ فبراير/ شباط 2022، ويُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة أوكرانيا، ويخضع المتهرب من الخدمة العسكرية للمسؤولية الجنائية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
لحظة هروب مواطن أوكراني من شباك مكتب التجنيد... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة هروب مواطن أوكراني من مكتب التجنيد، رافضا الانضمام للجيش.
المقطع المصور تم تسجيله في مدينة موكاجيفا، غرب أوكرانيا، من شخص كان أمام مكتب التجنيد خلال لحظة هروب المواطن.
يظهر المقطع لحظة تسلل المواطن من خلال فتحة كانت موجودة في السياج الحديدي لإحدى نوافذ مكتب التجنيد، لينزل إلى الشارع ويركض للطرف الآخر هاربا، يظهر المقطع مطاردة رجل له مرتديا زيا عسكريا.
وفي أوكرانيا، يسري نظام الأحكام العرفية ومرسوم التعبئة العامة منذ فبراير/ شباط 2022، ويُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة أوكرانيا، ويخضع المتهرب من الخدمة العسكرية للمسؤولية الجنائية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.