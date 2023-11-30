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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231130/لحظة-هروب-مواطن-أوكراني-من-شباك-مكتب-التجنيد-فيديو-1083618759.html
لحظة هروب مواطن أوكراني من شباك مكتب التجنيد... فيديو
لحظة هروب مواطن أوكراني من شباك مكتب التجنيد... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة هروب مواطن أوكراني من مكتب التجنيد، رافضا الانضمام للجيش. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T10:29+0000
2023-11-30T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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المقطع المصور تم تسجيله في مدينة موكاجيفا، غرب أوكرانيا، من شخص كان أمام مكتب التجنيد خلال لحظة هروب المواطن.يظهر المقطع لحظة تسلل المواطن من خلال فتحة كانت موجودة في السياج الحديدي لإحدى نوافذ مكتب التجنيد، لينزل إلى الشارع ويركض للطرف الآخر هاربا، يظهر المقطع مطاردة رجل له مرتديا زيا عسكريا. وفي أوكرانيا، يسري نظام الأحكام العرفية ومرسوم التعبئة العامة منذ فبراير/ شباط 2022، ويُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة أوكرانيا، ويخضع المتهرب من الخدمة العسكرية للمسؤولية الجنائية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

لحظة هروب مواطن أوكراني من شباك مكتب التجنيد... فيديو

10:29 GMT 30.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة هروب مواطن أوكراني من مكتب التجنيد، رافضا الانضمام للجيش.
المقطع المصور تم تسجيله في مدينة موكاجيفا، غرب أوكرانيا، من شخص كان أمام مكتب التجنيد خلال لحظة هروب المواطن.
يظهر المقطع لحظة تسلل المواطن من خلال فتحة كانت موجودة في السياج الحديدي لإحدى نوافذ مكتب التجنيد، لينزل إلى الشارع ويركض للطرف الآخر هاربا، يظهر المقطع مطاردة رجل له مرتديا زيا عسكريا.
وفي أوكرانيا، يسري نظام الأحكام العرفية ومرسوم التعبئة العامة منذ فبراير/ شباط 2022، ويُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة أوكرانيا، ويخضع المتهرب من الخدمة العسكرية للمسؤولية الجنائية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
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