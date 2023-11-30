عربي
https://sputnikarabic.ae/20231130/مدمرة-أمريكية-تسقط-طائرة-مسيرة-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-في-جنوبي-البحر-الأحمر-1083611155.html
مدمرة أمريكية تسقط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في جنوبي البحر الأحمر
مدمرة أمريكية تسقط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في جنوبي البحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أن مدمرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر أسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع أُطلقت من مناطق سيطرة جماعة "أنصار... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T01:40+0000
2023-11-30T01:40+0000
أنصار الله
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103725/02/1037250219_0:134:3008:1826_1920x0_80_0_0_d5e5a7dc221bf428d90281e398f1ffd4.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أنه "عند نحو الساعة 1100 [الحادية عشرة صباح أمس الأربعاء بتوقيت صنعاء]، أسقطت مدمرة الصواريخ الموجهة "يو إس إس كارني" بينما كانت في جنوبي البحر الأحمر طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز ’كي إيه إس-04‘ أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، وعلى الرغم من عدم معرفة الغرض من إطلاقها فإنها كانت متجهة إلى المدمرة".وأضافت: "خلال وقت إسقاط الطائرة المسيرة، كانت المدمرة يو إس إس كارني ترافق ناقلة النفط يو إس إن إس سابلاي وسفينة أخرى ترفع العلم الأمريكي وعلى متنها طاقم أميركي، تحمل معدات عسكرية إلى المنطقة، ولم تقع أي إصابات لأفراد أميركيين أو أضرار لسفن أميركية".ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن ذلك.وكانت مدمرة أمريكية قد أسقطت طائرات مسيرة أُطلقت من مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، الخميس الماضي.وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أنه "في صباح 23 نوفمبر/تشرين الثاني (بتوقيت اليمن)، أسقطت المدمرة يو إس إس توماس هودنر عدة طائرات مسيرة هجومية أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن".وأوضحت أن "الطائرات المسيرة أُسقطت بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تسير في دورية بالبحر الأحمر، ولم تقع إصابات أو أضرار في السفينة وطاقمها".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، السيطرة على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكشف مصدر عسكري يمني رفيع لوكالة "سبوتنيك"، الأحد الماضي، أن قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية، على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية و30 ميلاً بحرياً من سواحل محافظة لحج جنوبي اليمن، وتمكنت من تحريرها والقبض على خاطفي الناقلة التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وذلك بعد ساعات من استيلائهم عليها.وسبق أن هددت "أنصار الله"، باستهداف أي سفينة تشغلها أو تملكها إسرائيل، ودعت الدول إلى سحب العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، مؤكدة قدرة الجماعة على استهداف السفن الإسرائيلية سواء في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.وكانت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله، أعلنت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، وشددت على أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة.وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وبين الحين والآخر تعلن الجماعة أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231128/مجموعة-السبع-تدعو-أنصار-الله-إلى-التوقف-عن-مهاجمة-المدنيين-وتهديد-ممرات-الملاحة-الدولية-1083571932.html
https://sputnikarabic.ae/20231127/أنصار-الله-تفند-رواية-أمريكا-حول-تحرير-سفينة-تجارية-1083529351.html
https://sputnikarabic.ae/20231128/أول-تأثير-اقتصادي-دولي-عميق-يصيب-إسرائيل-على-خلفية-عمليات-أنصار-الله-في-خليج-عدن-1083542233.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103725/02/1037250219_198:0:2811:1960_1920x0_80_0_0_e3b3abe1c96ec846895247715b8961a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
أنصار الله, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

مدمرة أمريكية تسقط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في جنوبي البحر الأحمر

01:40 GMT 30.11.2023
© AFP 2023 / HO / US NAVY / AFP McCampbell
 McCampbell - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© AFP 2023 / HO / US NAVY / AFP
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أن مدمرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر أسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع أُطلقت من مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أنه "عند نحو الساعة 1100 [الحادية عشرة صباح أمس الأربعاء بتوقيت صنعاء]، أسقطت مدمرة الصواريخ الموجهة "يو إس إس كارني" بينما كانت في جنوبي البحر الأحمر طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز ’كي إيه إس-04‘ أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، وعلى الرغم من عدم معرفة الغرض من إطلاقها فإنها كانت متجهة إلى المدمرة".
جندي تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
مجموعة السبع تدعو "أنصار الله" إلى التوقف عن تهديد ممرات الملاحة الدولية
28 نوفمبر, 23:24 GMT
وأضافت: "خلال وقت إسقاط الطائرة المسيرة، كانت المدمرة يو إس إس كارني ترافق ناقلة النفط يو إس إن إس سابلاي وسفينة أخرى ترفع العلم الأمريكي وعلى متنها طاقم أميركي، تحمل معدات عسكرية إلى المنطقة، ولم تقع أي إصابات لأفراد أميركيين أو أضرار لسفن أميركية".
ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن ذلك.
وكانت مدمرة أمريكية قد أسقطت طائرات مسيرة أُطلقت من مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، الخميس الماضي.
وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أنه "في صباح 23 نوفمبر/تشرين الثاني (بتوقيت اليمن)، أسقطت المدمرة يو إس إس توماس هودنر عدة طائرات مسيرة هجومية أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن".
وأوضحت أن "الطائرات المسيرة أُسقطت بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تسير في دورية بالبحر الأحمر، ولم تقع إصابات أو أضرار في السفينة وطاقمها".
جنود تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
"أنصار الله" تفند رواية أمريكا حول تحرير سفينة تجارية
27 نوفمبر, 15:09 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، السيطرة على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وكشف مصدر عسكري يمني رفيع لوكالة "سبوتنيك"، الأحد الماضي، أن قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية، على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية و30 ميلاً بحرياً من سواحل محافظة لحج جنوبي اليمن، وتمكنت من تحريرها والقبض على خاطفي الناقلة التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وذلك بعد ساعات من استيلائهم عليها.
وسبق أن هددت "أنصار الله"، باستهداف أي سفينة تشغلها أو تملكها إسرائيل، ودعت الدول إلى سحب العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، مؤكدة قدرة الجماعة على استهداف السفن الإسرائيلية سواء في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.
وكانت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله، أعلنت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، وشددت على أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة.
وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
أول تأثير اقتصادي دولي "عميق" يصيب إسرائيل على خلفية عمليات "أنصار الله" في خليج عدن
28 نوفمبر, 08:31 GMT
وبين الحين والآخر تعلن الجماعة أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.. فيديو وصورأمس, 22:15 GMTБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала