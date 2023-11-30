https://sputnikarabic.ae/20231130/مغنية-إسرائيلية-تتوعد-السنوار-ونصر-الله-وغزة-على-أنغام-بنت-السلطان-بالعبرية-فيديو--1083630703.html
مغنية إسرائيلية تتوعد السنوار ونصر الله وغزة على أنغام "بنت السلطان" بالعبرية... فيديو
مغنية إسرائيلية تتوعد السنوار ونصر الله وغزة على أنغام "بنت السلطان" بالعبرية... فيديو
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو من حفل غنائي لمغنية إسرائيلية، أمام جنود الجيش الإسرائيلي. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T14:39+0000
2023-11-30T14:39+0000
2023-11-30T14:45+0000
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وتظهر في فيديو الحفل الغنائي، المغنية الإسرائيلية، رينات بار، وهي تتوعد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، ورئيس مكتبها السياسي في غزة، يحيى السنوار، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، بالموت.وكانت كلمات الأغنية التي رددتها رينات، تقول: "غدًا يموت يحيى السنوار، وغزة كلها"، في تهديد واضحٍ وصريح للقيادي الفلسطيني.وأضافت المغنية الإسرائيلية رينات، تهديدًا لأهل قطاع غزة، بتنفيذ عمليات إبادة جماعية بحقهم، في محاولة منها لرفع معنويات الجيش الإسرائيلي، الذي يخسر الكثير من جنوده ومدرعاته في غزة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو
مغنية إسرائيلية تتوعد السنوار ونصر الله وغزة على أنغام "بنت السلطان" بالعبرية... فيديو
14:39 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 14:45 GMT 30.11.2023)
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو من حفل غنائي لمغنية إسرائيلية، أمام جنود الجيش الإسرائيلي.
وتظهر في فيديو الحفل الغنائي، المغنية الإسرائيلية، رينات بار، وهي تتوعد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، ورئيس مكتبها السياسي في غزة، يحيى السنوار، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، بالموت.
وكانت كلمات الأغنية التي رددتها رينات، تقول: "غدًا يموت يحيى السنوار، وغزة كلها"، في تهديد واضحٍ وصريح للقيادي الفلسطيني.
وأضافت المغنية الإسرائيلية رينات، تهديدًا لأهل قطاع غزة، بتنفيذ عمليات إبادة جماعية بحقهم، في محاولة منها لرفع معنويات الجيش الإسرائيلي، الذي يخسر الكثير
من جنوده ومدرعاته في غزة.