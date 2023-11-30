عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231130/مغنية-إسرائيلية-تتوعد-السنوار-ونصر-الله-وغزة-على-أنغام-بنت-السلطان-بالعبرية-فيديو--1083630703.html
مغنية إسرائيلية تتوعد السنوار ونصر الله وغزة على أنغام "بنت السلطان" بالعبرية... فيديو
مغنية إسرائيلية تتوعد السنوار ونصر الله وغزة على أنغام "بنت السلطان" بالعبرية... فيديو
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو من حفل غنائي لمغنية إسرائيلية، أمام جنود الجيش الإسرائيلي. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T14:39+0000
2023-11-30T14:45+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083630292_0:40:613:385_1920x0_80_0_0_7b31c52ec880e3065fb1bab882f48a99.jpg
وتظهر في فيديو الحفل الغنائي، المغنية الإسرائيلية، رينات بار، وهي تتوعد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، ورئيس مكتبها السياسي في غزة، يحيى السنوار، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، بالموت.وكانت كلمات الأغنية التي رددتها رينات، تقول: "غدًا يموت يحيى السنوار، وغزة كلها"، في تهديد واضحٍ وصريح للقيادي الفلسطيني.وأضافت المغنية الإسرائيلية رينات، تهديدًا لأهل قطاع غزة، بتنفيذ عمليات إبادة جماعية بحقهم، في محاولة منها لرفع معنويات الجيش الإسرائيلي، الذي يخسر الكثير من جنوده ومدرعاته في غزة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083630292_76:0:589:385_1920x0_80_0_0_85e6a7a18836d0188ac944bb7e4aa5d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

مغنية إسرائيلية تتوعد السنوار ونصر الله وغزة على أنغام "بنت السلطان" بالعبرية... فيديو

14:39 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 14:45 GMT 30.11.2023)
© Photo / twitter/msgalghamdiمشاهد متداولة لمغنية إسرائيلية تتوعد السنوار
مشاهد متداولة لمغنية إسرائيلية تتوعد السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Photo / twitter/msgalghamdi
تابعنا عبر
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو من حفل غنائي لمغنية إسرائيلية، أمام جنود الجيش الإسرائيلي.
وتظهر في فيديو الحفل الغنائي، المغنية الإسرائيلية، رينات بار، وهي تتوعد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، ورئيس مكتبها السياسي في غزة، يحيى السنوار، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، بالموت.
وكانت كلمات الأغنية التي رددتها رينات، تقول: "غدًا يموت يحيى السنوار، وغزة كلها"، في تهديد واضحٍ وصريح للقيادي الفلسطيني.
وأضافت المغنية الإسرائيلية رينات، تهديدًا لأهل قطاع غزة، بتنفيذ عمليات إبادة جماعية بحقهم، في محاولة منها لرفع معنويات الجيش الإسرائيلي، الذي يخسر الكثير من جنوده ومدرعاته في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.. فيديو وصورأمس, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала