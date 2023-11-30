https://sputnikarabic.ae/20231130/مهندس-صيني-يبتكر-مضادا-مع-رادار-لصيد-البعوض-فيديو--1083616864.html
مهندس صيني يبتكر "مضادا" مع رادار لصيد البعوض... فيديو
مهندس صيني يبتكر "مضادا" مع رادار لصيد البعوض... فيديو
قام مهندس صيني بابتكار مضاد متخصص بإسقاط البعوض في الغرفة، وذلك من خلال رصد الحشرات الطائرة بمساعدة ردار خاص. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T08:59+0000
2023-11-30T08:59+0000
2023-11-30T08:59+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقاطع فيديو للنظام المبتكر والذي أظهر فعاليته من خلال إسقاط وقتل عشرات الحشرات الطائرة.وقام المهندس بتعديل الرادار من سيارة كهربائية لكشف الحشرات وربطه بمؤشر ليزر قوي، حيث عمل على جمع كل الضحايا في "مذكرة الموت" الخاصة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مهندس صيني يبتكر "مضادا" مع رادار لصيد البعوض... فيديو
قام مهندس صيني بابتكار مضاد متخصص بإسقاط البعوض في الغرفة، وذلك من خلال رصد الحشرات الطائرة بمساعدة ردار خاص.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقاطع فيديو للنظام المبتكر والذي أظهر فعاليته من خلال إسقاط وقتل عشرات الحشرات الطائرة.
وقام المهندس بتعديل الرادار من سيارة كهربائية لكشف الحشرات وربطه بمؤشر ليزر قوي، حيث عمل على جمع كل الضحايا في "مذكرة الموت" الخاصة.