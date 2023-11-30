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https://sputnikarabic.ae/20231130/مهندس-صيني-يبتكر-مضادا-مع-رادار-لصيد-البعوض-فيديو--1083616864.html
مهندس صيني يبتكر "مضادا" مع رادار لصيد البعوض... فيديو
مهندس صيني يبتكر "مضادا" مع رادار لصيد البعوض... فيديو
قام مهندس صيني بابتكار مضاد متخصص بإسقاط البعوض في الغرفة، وذلك من خلال رصد الحشرات الطائرة بمساعدة ردار خاص. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T08:59+0000
2023-11-30T08:59+0000
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وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقاطع فيديو للنظام المبتكر والذي أظهر فعاليته من خلال إسقاط وقتل عشرات الحشرات الطائرة.وقام المهندس بتعديل الرادار من سيارة كهربائية لكشف الحشرات وربطه بمؤشر ليزر قوي، حيث عمل على جمع كل الضحايا في "مذكرة الموت" الخاصة.
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نادي الفيديو

مهندس صيني يبتكر "مضادا" مع رادار لصيد البعوض... فيديو

08:59 GMT 30.11.2023
© Photoمشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لمفع صيني لاصطياد البعوض
مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لمفع صيني لاصطياد البعوض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Photo
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قام مهندس صيني بابتكار مضاد متخصص بإسقاط البعوض في الغرفة، وذلك من خلال رصد الحشرات الطائرة بمساعدة ردار خاص.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقاطع فيديو للنظام المبتكر والذي أظهر فعاليته من خلال إسقاط وقتل عشرات الحشرات الطائرة.
وقام المهندس بتعديل الرادار من سيارة كهربائية لكشف الحشرات وربطه بمؤشر ليزر قوي، حيث عمل على جمع كل الضحايا في "مذكرة الموت" الخاصة.
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