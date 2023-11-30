https://sputnikarabic.ae/20231130/وزير-خارجية-بولندا-يرفض-حضور-اجتماع-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-بسبب-لافروف-1083618153.html
وزير خارجية بولندا يرفض حضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب لافروف
وزير خارجية بولندا يرفض حضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب لافروف
أعلن وزير الخارجية البولندي، سيمون شينكوفسكي فيل سينك، رفضه المشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (CMFA) في مدينة سكوبيي... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T10:05+0000
2023-11-30T10:05+0000
2023-11-30T10:26+0000
روسيا
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات الوزير الفنلندي الذي قال: "نحن ننتقد دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لحضور هذا الاجتماع. وفي هذا الصدد، قررت رفض المشاركة في هذا الاجتماع في سكوبيي".وفي وقت سابق، رفض رئيس الدائرة الدبلوماسية الأوكرانية، ديمتري كوليبا وممثلو دول البلطيق المشاركة في الحدث.ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مقدونيا الشمالية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول.وزار لافروف جنيف، في 21 يناير 2022، في آخر زيارة له لأوروبا، حيث أجرى وقتها محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.يذكر أنه كان من المفترض أن يسافر وزير الخارجية الروسية إلى جنيف وبلغراد في مارس/آذار ويونيو/حزيران 2022، لكن تم إلغاء هذه الرحلات بسبب إغلاق الدول الأوروبية مجالها الجوي أمام الطيران الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20231130/لافروف-يصل-إلى-مقر-انعقاد-اللقاء-الوزاري-لدول-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-فيديو-1083617981.html
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روسيا
وزير خارجية بولندا يرفض حضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب لافروف
10:05 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 10:26 GMT 30.11.2023)
أعلن وزير الخارجية البولندي، سيمون شينكوفسكي فيل سينك، رفضه المشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (CMFA) في مدينة سكوبيي المقدونية، وذلك بسبب حضور نظيره الروسي سيرغي لافروف.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات الوزير الفنلندي الذي قال: "نحن ننتقد دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لحضور هذا الاجتماع. وفي هذا الصدد، قررت رفض المشاركة في هذا الاجتماع في سكوبيي".
وفي وقت سابق، رفض رئيس الدائرة الدبلوماسية الأوكرانية، ديمتري كوليبا وممثلو دول البلطيق المشاركة في الحدث.
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مقدونيا الشمالية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول.
وزار لافروف جنيف، في 21 يناير 2022، في آخر زيارة له لأوروبا، حيث أجرى وقتها محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
يذكر أنه كان من المفترض أن يسافر وزير الخارجية الروسية إلى جنيف وبلغراد في مارس/آذار ويونيو/حزيران 2022، لكن تم إلغاء هذه الرحلات بسبب إغلاق الدول الأوروبية مجالها الجوي أمام الطيران الروسي.