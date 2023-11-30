https://sputnikarabic.ae/20231130/وفاة-وزير-الخارجية-الأمريكي-الأسبق-هينري-كيسنجر-عن-عمر-يناهز-100-عام-1083611498.html
وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينري كيسنجر عن عمر 100 عام
وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينري كيسنجر عن عمر 100 عام
أعلنت "مؤسسة كيسنجر"، صباح اليوم الخميس، وفاة الدبلوماسي الأمريكي السابق هنري كيسنجر، والذي كان شخصية رئيسية في دبلوماسية الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T02:03+0000
2023-11-30T02:03+0000
2023-11-30T02:12+0000
هنري كيسنجر
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وجاء في بيان للمؤسسة: "توفي الدكتور هنري كيسنجر، عالم ودبلوماسي أمريكي محترم، اليوم في منزله في كونيتيكت".وذكر الموقع الخاص بكيسنجر: "هنري إيه. كيسنجر كان وزير الخارجية الأمريكية الـ56، وعالم أمريكي محترم وحائز جائزة نوبل للسلام الذي ساعد في إيجاد نظام العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وقاد الولايات المتحدة خلال بعض تحدياتها السياسية الخارجية الأكثر تعقيدًا".تشمل مساهمات كيسنجر كوزير للخارجية دعم إسرائيل خلال حرب الشرق الأوسط في عام 1973، والتوسط في مهمات الدبلوماسية الجوالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإقامة علاقات مع الصين، وتنفيذ سياسة التقارب مع الاتحاد السوفيتي.
https://sputnikarabic.ae/20230711/كيسنجر-واشنطن-لا-تؤمن-بإعادة-شبه-جزيرة-القرم-من-قبل-أوكرانيا-خلال-الهجوم-المضاد-1078940060.html
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هنري كيسنجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
هنري كيسنجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينري كيسنجر عن عمر 100 عام
02:03 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 02:12 GMT 30.11.2023)
أعلنت "مؤسسة كيسنجر"، صباح اليوم الخميس، وفاة الدبلوماسي الأمريكي السابق هنري كيسنجر، والذي كان شخصية رئيسية في دبلوماسية الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عن عمر يناهز 100 عام.
وجاء في بيان للمؤسسة: "توفي الدكتور هنري كيسنجر، عالم ودبلوماسي أمريكي محترم، اليوم في منزله في كونيتيكت".
وذكر الموقع الخاص بكيسنجر: "هنري إيه. كيسنجر كان وزير الخارجية الأمريكية الـ56، وعالم أمريكي محترم وحائز جائزة نوبل للسلام الذي ساعد في إيجاد نظام العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وقاد الولايات المتحدة خلال بعض تحدياتها السياسية الخارجية الأكثر تعقيدًا".
تشمل مساهمات كيسنجر كوزير للخارجية دعم إسرائيل خلال حرب الشرق الأوسط
في عام 1973، والتوسط في مهمات الدبلوماسية الجوالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإقامة علاقات مع الصين، وتنفيذ سياسة التقارب مع الاتحاد السوفيتي.