https://sputnikarabic.ae/20231130/وفاة-وزير-الخارجية-الأمريكي-الأسبق-هينري-كيسنجر-عن-عمر-يناهز-100-عام-1083611498.html

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينري كيسنجر عن عمر 100 عام

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينري كيسنجر عن عمر 100 عام

أعلنت "مؤسسة كيسنجر"، صباح اليوم الخميس، وفاة الدبلوماسي الأمريكي السابق هنري كيسنجر، والذي كان شخصية رئيسية في دبلوماسية الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد... 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T02:03+0000

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هنري كيسنجر

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وجاء في بيان للمؤسسة: "توفي الدكتور هنري كيسنجر، عالم ودبلوماسي أمريكي محترم، اليوم في منزله في كونيتيكت".وذكر الموقع الخاص بكيسنجر: "هنري إيه. كيسنجر كان وزير الخارجية الأمريكية الـ56، وعالم أمريكي محترم وحائز جائزة نوبل للسلام الذي ساعد في إيجاد نظام العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وقاد الولايات المتحدة خلال بعض تحدياتها السياسية الخارجية الأكثر تعقيدًا".تشمل مساهمات كيسنجر كوزير للخارجية دعم إسرائيل خلال حرب الشرق الأوسط في عام 1973، والتوسط في مهمات الدبلوماسية الجوالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإقامة علاقات مع الصين، وتنفيذ سياسة التقارب مع الاتحاد السوفيتي.

https://sputnikarabic.ae/20230711/كيسنجر-واشنطن-لا-تؤمن-بإعادة-شبه-جزيرة-القرم-من-قبل-أوكرانيا-خلال-الهجوم-المضاد-1078940060.html

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