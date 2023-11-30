https://sputnikarabic.ae/20231130/-إعلام-عجز-في-النتاغون-لتمويل-الإنفاق-العسكري-في-الشرق-الأوسط-وأزمة-بسلاسل-توريد---1083613202.html

إعلام: عجز في "البنتاغون" لتمويل الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط وأزمة بسلاسل توريد

إعلام: عجز في "البنتاغون" لتمويل الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط وأزمة بسلاسل توريد

أكدت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية أن واشنطن "تكافح" لتمويل حشدها العسكري الضخم في الشرق الأوسط، والذي بدأ في أوائل أكتوبر ردا على اندلاع الأعمال... 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T06:28+0000

2023-11-30T06:28+0000

2023-11-30T07:03+0000

رصد عسكري

اقتصاد

طوفان الأقصى

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وبحسب صحيفة "ميلتاري واتش"، فقد كانت القضية الأساسية هي مشكلة "الجمود" في الكونغرس الأمريكي، الذي لم يتمكن من الموافقة على تمويل جديد بسبب الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حول ما إذا كان ينبغي إدراج عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات لأوكرانيا في حزم الإنفاق الجديدة.وأبلغ المتحدث باسم البنتاغون، كريس شيرود، مجلة "بوليتيكو" أنه بما أن عملية إعادة الانتشار الضخمة للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط لم تكن مخططة مسبقًا، فإن الجيش "اضطر إلى سحب الأموال من العمليات الحالية وحسابات الصيانة"، الأمر الذي أدى إلى انخفاض التمويل المتاح للتدريبات وعمليات النشر المخطط لها مسبقًا في أماكن أخرى، وخلص إلى القول: "نحن نخرجه من مخبئه"، بحسب الصحيفة. انخفاض حاد في القاعدة الصناعية العسكرية الأمريكيةوحذر مسؤولو الدفاع الأمريكيون مرارا من أن نقص التمويل الناجم عن المأزق في الكونغرس، مؤكدين أنه قد يضر ببناء السفن، وبرامج المشتريات، والقاعدة الصناعية نفسها.سلاسل التوريد التابعة للبنتاغون في خطر وحذرت نائبة وكيل وزارة الدفاع، رادها بلامب، من "تأثير الدومينو الإضافي للتأخير" الذي قد يكون مدمرًا للشركات عبر سلاسل التوريد التابعة للبنتاغون.وبحسب الصحيفة فإن هذا التراكم الهائل للديون يعني أنه وفقًا لبعض التقديرات، سيكون عام 2023 هو العام الأول الذي ستتجاوز فيه تكاليف الفوائد على الديون الأمريكية وحدها ميزانية البنتاغون بأكملها.

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