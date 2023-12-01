https://sputnikarabic.ae/20231201/أوربان-يدعو-لتأجيل-عضوية-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-عقدا-من-الزمن-1083649060.html

أوربان يدعو لتأجيل عضوية أوكرانيا للاتحاد الأوروبي "عقدا من الزمن"

أوربان يدعو لتأجيل عضوية أوكرانيا للاتحاد الأوروبي "عقدا من الزمن"

أفاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع أوكرانيا والعودة إلى الحديث حول الانضمام إلى الاتحاد... 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T10:03+0000

2023-12-01T10:03+0000

2023-12-01T10:03+0000

العالم

المجر

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وقال أوربان: "إذا سُئل عن رأينا، فسأقترح أن يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع أوكرانيا، وهذا سيستغرق من خمس إلى عشر سنوات".ووفقا له، فقد ارتكب الاتحاد الأوروبي بالفعل خطأ مماثلا مع تركيا، حيث بدأ المفاوضات بشأن انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 20 عاما دون العمل على هذا القرار، ونتيجة لذلك "يشعر الجميع بالإحباط".وقال أوربان: "إذا أردنا منح أموال لأوكرانيا، فلننشئ صندوقًا خاصًا على أساس الاتفاقيات الحكومية الدولية، وسيضيف الجميع بقدر ما يريدون، ومن هناك سنرسل الأموال إلى أوكرانيا".وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع الآن من الميزانية الداخلية، وهذا "يدمرها"، لأن "الدعم المالي للحرب وعمل الميزانية يتمان بإيقاعات مختلفة"، ونتيجة لذلك تم إنفاق ميزانية المجتمع البالغة سبع سنوات في أقل من ثلاث سنوات.وأشار أوربان إلى أن "بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي اليوم لا يتوافق مع المصالح الوطنية المجرية".وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية الأوروبية قامت بمراجعة الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي للفترة من 2024 إلى 2027 وقدمت اقتراحًا للدول بزيادتها بمقدار 66 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا، وتنفيذ برامج الهجرة واللاجئين وتعزيز تنافسية الاتحاد. ومن ضمن هذا المبلغ، يقترح تخصيص 50 مليار يورو كمنح وقروض لأوكرانيا خلال الأربع سنوات المقبلة.

https://sputnikarabic.ae/20231201/المجر-ترفض-مناقشة-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-وتكشف-عن-شرخ-بين-الدول-الأعضاء-1083646729.html

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