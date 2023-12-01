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https://sputnikarabic.ae/20231201/أول-كاميرا-360-درجة-في-الفضاء-تلتقط-صورا-مذهلة-وعالية-الدقة-للأرض-فيديو-وصور-1083663921.html
أول كاميرا "360 درجة" في الفضاء تلتقط صورا مذهلة وعالية الدقة للأرض... فيديو وصور
أول كاميرا "360 درجة" في الفضاء تلتقط صورا مذهلة وعالية الدقة للأرض... فيديو وصور
التقطت أول كاميرة بزاوية 360 درجة تم إرسالها إلى الفضاء صورًا مذهلة وعالية الدقة للأرض لم يسبق لها مثيل. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T14:11+0000
2023-12-01T14:11+0000
الفضاء
علوم
منوعات
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كشفت شركة التكنولوجيا الصينية "Insta360" أخيرا عن الصور المذهلة لكوكب الأرض في ظل ظلام الفضاء، التي التقطتها كاميرتان متصلتان بالأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض.لجعل هدف إرسال الكاميرات خارج الكوكب ممكنًا، عملت الشركة مع شركة "Media Storm" وشركة الأقمار الصناعية SAR" Spacety".أمضت شركة الكاميرات 12 شهرًا، بما في ذلك ستة أشهر من البحث والتطوير، لتعديل الكاميرات حتى تتمكن من تحمل البيئة في الفضاء. تم تحديد تاريخ الإطلاق الأولي لعام 2022 ولكن تم تأجيله بسبب الوباء حتى الإطلاق في وقت سابق من هذا العام.وقالت الشركة إن مهندسي "Insta360" أجروا آلاف الاختبارات على الكاميرات لمحاكاة الظروف القاسية للفضاء بأفضل ما في وسعهم.وستعمل الأقمار الصناعية التي تحمل الكاميرات حول الكوكب كل 90 دقيقة، لمدة عامين، وهي مبرمجة لمغادرة مدار الأرض بعد ذلك، وعندها سيتم حرقها في الفضاء.
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الفضاء, علوم, منوعات
الفضاء, علوم, منوعات

أول كاميرا "360 درجة" في الفضاء تلتقط صورا مذهلة وعالية الدقة للأرض... فيديو وصور

14:11 GMT 01.12.2023
© Photo / pixabay/urikyo33صخرة كونية بجوار كوكب الأرض
صخرة كونية بجوار كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Photo / pixabay/urikyo33
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التقطت أول كاميرة بزاوية 360 درجة تم إرسالها إلى الفضاء صورًا مذهلة وعالية الدقة للأرض لم يسبق لها مثيل.
كشفت شركة التكنولوجيا الصينية "Insta360" أخيرا عن الصور المذهلة لكوكب الأرض في ظل ظلام الفضاء، التي التقطتها كاميرتان متصلتان بالأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض.

وأطلقت "Insta360" الأقمار الصناعية المزودة بكاميرات الحركة بزاوية 360 درجة متصلة بأقمار صناعية تدور على بعد 500 كم من الأرض في 16 يناير/ كانون الثاني.

لجعل هدف إرسال الكاميرات خارج الكوكب ممكنًا، عملت الشركة مع شركة "Media Storm" وشركة الأقمار الصناعية SAR" Spacety".
أمضت شركة الكاميرات 12 شهرًا، بما في ذلك ستة أشهر من البحث والتطوير، لتعديل الكاميرات حتى تتمكن من تحمل البيئة في الفضاء. تم تحديد تاريخ الإطلاق الأولي لعام 2022 ولكن تم تأجيله بسبب الوباء حتى الإطلاق في وقت سابق من هذا العام.
وقالت الشركة إن مهندسي "Insta360" أجروا آلاف الاختبارات على الكاميرات لمحاكاة الظروف القاسية للفضاء بأفضل ما في وسعهم.
لقد احتاجوا إلى التأكد من قدرة التكنولوجيا على تحمل الحرارة والبرودة الشديدة، حيث كان من المتوقع أن تمر الأقمار الصناعية بين درجات حرارة منخفضة تصل إلى -94 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت اعتمادًا على الموقع.
وستعمل الأقمار الصناعية التي تحمل الكاميرات حول الكوكب كل 90 دقيقة، لمدة عامين، وهي مبرمجة لمغادرة مدار الأرض بعد ذلك، وعندها سيتم حرقها في الفضاء.
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