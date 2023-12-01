أول كاميرا "360 درجة" في الفضاء تلتقط صورا مذهلة وعالية الدقة للأرض... فيديو وصور
© Photo / pixabay/urikyo33صخرة كونية بجوار كوكب الأرض
© Photo / pixabay/urikyo33
تابعنا عبر
التقطت أول كاميرة بزاوية 360 درجة تم إرسالها إلى الفضاء صورًا مذهلة وعالية الدقة للأرض لم يسبق لها مثيل.
كشفت شركة التكنولوجيا الصينية "Insta360" أخيرا عن الصور المذهلة لكوكب الأرض في ظل ظلام الفضاء، التي التقطتها كاميرتان متصلتان بالأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض.
وأطلقت "Insta360" الأقمار الصناعية المزودة بكاميرات الحركة بزاوية 360 درجة متصلة بأقمار صناعية تدور على بعد 500 كم من الأرض في 16 يناير/ كانون الثاني.
Portrait of the blue planet! Chinese camera manufacturer Insta360 on Tuesday released a set of #Earth photos taken by its self-developed #panoramic camera. The camera is mounted on a #satellite orbiting 500 km away from Earth, which was launched on Jan 15 this year. pic.twitter.com/Ao9LPBfU34— China Science (@ChinaScience) November 29, 2023
لجعل هدف إرسال الكاميرات خارج الكوكب ممكنًا، عملت الشركة مع شركة "Media Storm" وشركة الأقمار الصناعية SAR" Spacety".
أمضت شركة الكاميرات 12 شهرًا، بما في ذلك ستة أشهر من البحث والتطوير، لتعديل الكاميرات حتى تتمكن من تحمل البيئة في الفضاء. تم تحديد تاريخ الإطلاق الأولي لعام 2022 ولكن تم تأجيله بسبب الوباء حتى الإطلاق في وقت سابق من هذا العام.
Ground control to Insta360 🛰️— Insta360 (@insta360) November 29, 2023
On a satellite floating 500km in outer space, two Insta360 X2 cameras orbit the Earth capturing 360 shots of the stars and our planet 🌎
Launched on January 16th, 2023, Insta360 dares to think bolder than ever before!
📸 Insta360 X2#satellite… pic.twitter.com/4fRtyQMDzu
وقالت الشركة إن مهندسي "Insta360" أجروا آلاف الاختبارات على الكاميرات لمحاكاة الظروف القاسية للفضاء بأفضل ما في وسعهم.
لقد احتاجوا إلى التأكد من قدرة التكنولوجيا على تحمل الحرارة والبرودة الشديدة، حيث كان من المتوقع أن تمر الأقمار الصناعية بين درجات حرارة منخفضة تصل إلى -94 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت اعتمادًا على الموقع.
وستعمل الأقمار الصناعية التي تحمل الكاميرات حول الكوكب كل 90 دقيقة، لمدة عامين، وهي مبرمجة لمغادرة مدار الأرض بعد ذلك، وعندها سيتم حرقها في الفضاء.