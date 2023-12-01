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https://sputnikarabic.ae/20231201/إعلام-أضرار-فادحة-بمستوطنة-مفلاسيم-في-غلاف-غزة-جراء-إطلاق-رشقات-صاروخية-من-القطاع-1083652458.html
إعلام: أضرار فادحة بمستوطنة "مفلاسيم" في غلاف غزة جراء إطلاق رشقات صاروخية من القطاع
إعلام: أضرار فادحة بمستوطنة "مفلاسيم" في غلاف غزة جراء إطلاق رشقات صاروخية من القطاع
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه وقعت أضرار فادحة في مستوطنة "مفلاسيم" في غلاف غزة جراء إطلاق رشقات صاروخية من القطاع. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T11:03+0000
2023-12-01T11:03+0000
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، بوقوع أضرار فادحة في مستوطنة "مفلاسيم" الواقعة في منطقة غلاف غزة، على خلفية سقوط رشقات صاروخية من قطاع غزة.ونشرت الصحيفة على حسابها الرسمي على "إكس"، لقطات فيديو توضح مدى الخسائر التي لحقت بالمستوطنة جراء سقوط تلك القذائف الصاروخية.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الضحايا بعد تجدد القصف الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 32 قتيلا.ويأتي هذا في الوقت الذي استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بوساطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.سبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح الجمعة.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

إعلام: أضرار فادحة بمستوطنة "مفلاسيم" في غلاف غزة جراء إطلاق رشقات صاروخية من القطاع

11:03 GMT 01.12.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayovالوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه وقعت أضرار فادحة في مستوطنة "مفلاسيم" في غلاف غزة جراء إطلاق رشقات صاروخية من القطاع.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، بوقوع أضرار فادحة في مستوطنة "مفلاسيم" الواقعة في منطقة غلاف غزة، على خلفية سقوط رشقات صاروخية من قطاع غزة.
ونشرت الصحيفة على حسابها الرسمي على "إكس"، لقطات فيديو توضح مدى الخسائر التي لحقت بالمستوطنة جراء سقوط تلك القذائف الصاروخية.
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون ينزحون من الشمال ويسيرون على طول طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة في 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
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وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الضحايا بعد تجدد القصف الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 32 قتيلا.
ويأتي هذا في الوقت الذي استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بوساطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.
سبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).
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وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح الجمعة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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