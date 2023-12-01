https://sputnikarabic.ae/20231201/إعلام-أضرار-فادحة-بمستوطنة-مفلاسيم-في-غلاف-غزة-جراء-إطلاق-رشقات-صاروخية-من-القطاع-1083652458.html

إعلام: أضرار فادحة بمستوطنة "مفلاسيم" في غلاف غزة جراء إطلاق رشقات صاروخية من القطاع

إعلام: أضرار فادحة بمستوطنة "مفلاسيم" في غلاف غزة جراء إطلاق رشقات صاروخية من القطاع

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه وقعت أضرار فادحة في مستوطنة "مفلاسيم" في غلاف غزة جراء إطلاق رشقات صاروخية من القطاع. 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T11:03+0000

2023-12-01T11:03+0000

2023-12-01T11:03+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

الأخبار

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081819029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04dc2437e60b154f754c5eb9f3c8a023.jpg

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، بوقوع أضرار فادحة في مستوطنة "مفلاسيم" الواقعة في منطقة غلاف غزة، على خلفية سقوط رشقات صاروخية من قطاع غزة.ونشرت الصحيفة على حسابها الرسمي على "إكس"، لقطات فيديو توضح مدى الخسائر التي لحقت بالمستوطنة جراء سقوط تلك القذائف الصاروخية.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الضحايا بعد تجدد القصف الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 32 قتيلا.ويأتي هذا في الوقت الذي استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بوساطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.سبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح الجمعة.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231201/مراسل-سبوتنيك-يسرد-تفاصيل-حرب-غزةالموت-كان-في-كل-مكان-1083651159.html

https://sputnikarabic.ae/20231201/الخارجية-القطرية-المفاوضات-بين-إسرائيل-والأطراف-الفلسطينية-لاستئناف-الهدنة-ما-زالت-مستمرة-1083647288.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس