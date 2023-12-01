https://sputnikarabic.ae/20231201/إعلام-إسرائيل-وحماس-تتفقان-على-تمديد-الهدنة-ليوم-إضافي-1083639541.html
إعلام: إسرائيل و"حماس" اتفقتا على تمديد الهدنة ليوم إضافي
إعلام: إسرائيل و"حماس" اتفقتا على تمديد الهدنة ليوم إضافي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اتفقتا على تمديد الهدنة المؤقتة بينهما لمدة يوم إضافي آخر. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T03:36+0000
2023-12-01T03:36+0000
2023-12-01T03:39+0000
إسرائيل
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين مصريين قولهم، إن "إسرائيل وحماس اتفقتا يوم الخميس على تمديد الهدنة المؤقتة في غزة لليوم الثامن".هذا ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 4 أيام، والإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، ويتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة، وقد تم الاتفاق في 27 نوفمبر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس شروط اتفاق الهدنة الأصلي.وتعد هذه أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 240 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.8 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231201/رغم-سريان-الهدنة-مقتل-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-قطاع-غزة-1083639182.html
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إسرائيل, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
إسرائيل, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
إعلام: إسرائيل و"حماس" اتفقتا على تمديد الهدنة ليوم إضافي
03:36 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 03:39 GMT 01.12.2023)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اتفقتا على تمديد الهدنة المؤقتة بينهما لمدة يوم إضافي آخر.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين مصريين قولهم، إن "إسرائيل وحماس اتفقتا يوم الخميس على تمديد الهدنة المؤقتة
في غزة لليوم الثامن".
وأضافت أنه "من المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين آخرين، معظمهم من النساء والأطفال".
هذا ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 4 أيام، والإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، ويتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة، وقد تم الاتفاق في 27 نوفمبر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس شروط اتفاق الهدنة الأصلي.
وتعد هذه أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 240 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.8 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.