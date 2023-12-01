https://sputnikarabic.ae/20231201/إعلام-بايدن-يباشر-باستخدام-سلاحه-السري-لدعم-أوكرانيا-1083639926.html
إعلام: بايدن "يستعين بصديق" بعد أن فشلت "مساعدة الجمهور" بدعم أوكرانيا
إعلام: بايدن "يستعين بصديق" بعد أن فشلت "مساعدة الجمهور" بدعم أوكرانيا
أفادت صحيفة أمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يستخدم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس لإقناع الجمهوريين بتقديم المساعدة لأوكرانيا. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T05:22+0000
2023-12-01T05:22+0000
2023-12-01T05:39+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها أن سلاح جو بايدن السري لأوكرانيا هو رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس”.ووفقا للصحفيين، توجهت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة إلى واشنطن هذا الأسبوع لتأمين الدعم لأوكرانيا من المشرعين الجمهوريين المتشككين.وأضاف الصحفيون أنه يتعين على تراس المساعدة في إعادة توجيه الحديث في دوائر السياسة الأمريكية "بعيدًا عن الانعزالية ونحو دور دولي نشط". وقال معلقون: "يأمل دبلوماسيون كبار على جانبي المحيط الأطلسي أن تتمكن تراس من المساعدة في كسر الجمود". وسبق أن طلبت إدارة بايدن من الكونغرس أكثر من 105 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل. وقد رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن النظر في هذا الطلب بشكل مشترك، واقترح فصل المساعدات المقدمة لكييف وبعض المواقف الأخرى من أجل إجراء مناقشة منفصلة بشأنها.
https://sputnikarabic.ae/20231126/بايدن-أتمنى-أن-تستمر-الهدنة-طالما-استمر-إطلاق-سراح-الرهائن-1083506885.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: بايدن "يستعين بصديق" بعد أن فشلت "مساعدة الجمهور" بدعم أوكرانيا
05:22 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 05:39 GMT 01.12.2023)
أفادت صحيفة أمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يستخدم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس لإقناع الجمهوريين بتقديم المساعدة لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها أن سلاح جو بايدن السري لأوكرانيا هو رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس”.
ووفقا للصحفيين، توجهت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة إلى واشنطن هذا الأسبوع لتأمين الدعم لأوكرانيا من المشرعين الجمهوريين المتشككين.
وأضاف الصحفيون أنه يتعين على تراس المساعدة في إعادة توجيه الحديث في دوائر السياسة الأمريكية "بعيدًا عن الانعزالية ونحو دور دولي نشط".
وقال معلقون: "يأمل دبلوماسيون كبار على جانبي المحيط الأطلسي أن تتمكن تراس من المساعدة في كسر الجمود".
وسبق أن طلبت إدارة بايدن من الكونغرس أكثر من 105 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل. وقد رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن النظر في هذا الطلب بشكل مشترك، واقترح فصل المساعدات المقدمة لكييف وبعض المواقف الأخرى من أجل إجراء مناقشة منفصلة بشأنها.