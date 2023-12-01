عربي
https://sputnikarabic.ae/20231201/إعلام-بايدن-يباشر-باستخدام-سلاحه-السري-لدعم-أوكرانيا-1083639926.html
إعلام: بايدن "يستعين بصديق" بعد أن فشلت "مساعدة الجمهور" بدعم أوكرانيا
إعلام: بايدن "يستعين بصديق" بعد أن فشلت "مساعدة الجمهور" بدعم أوكرانيا
أفادت صحيفة أمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يستخدم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس لإقناع الجمهوريين بتقديم المساعدة لأوكرانيا. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T05:22+0000
2023-12-01T05:39+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083192522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74fd9b380f425b484f02cea477cf0d9b.jpg
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها أن سلاح جو بايدن السري لأوكرانيا هو رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس”.ووفقا للصحفيين، توجهت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة إلى واشنطن هذا الأسبوع لتأمين الدعم لأوكرانيا من المشرعين الجمهوريين المتشككين.وأضاف الصحفيون أنه يتعين على تراس المساعدة في إعادة توجيه الحديث في دوائر السياسة الأمريكية "بعيدًا عن الانعزالية ونحو دور دولي نشط". وقال معلقون: "يأمل دبلوماسيون كبار على جانبي المحيط الأطلسي أن تتمكن تراس من المساعدة في كسر الجمود". وسبق أن طلبت إدارة بايدن من الكونغرس أكثر من 105 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل. وقد رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن النظر في هذا الطلب بشكل مشترك، واقترح فصل المساعدات المقدمة لكييف وبعض المواقف الأخرى من أجل إجراء مناقشة منفصلة بشأنها.
https://sputnikarabic.ae/20231126/بايدن-أتمنى-أن-تستمر-الهدنة-طالما-استمر-إطلاق-سراح-الرهائن-1083506885.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083192522_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4bd195718f1a91b932231f4a91f31d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: بايدن "يستعين بصديق" بعد أن فشلت "مساعدة الجمهور" بدعم أوكرانيا

05:22 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 05:39 GMT 01.12.2023)
© AFP 2023 / Brendan Smialowskiالرئيس الأمريكي جو بايدن و الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع خلال أسبوع قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في وودسايد، كاليفورنيا في 15 نوفمبر 2023.
الرئيس الأمريكي جو بايدن و الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع خلال أسبوع قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في وودسايد، كاليفورنيا في 15 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / Brendan Smialowski
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يستخدم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس لإقناع الجمهوريين بتقديم المساعدة لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها أن سلاح جو بايدن السري لأوكرانيا هو رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس”.
ووفقا للصحفيين، توجهت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة إلى واشنطن هذا الأسبوع لتأمين الدعم لأوكرانيا من المشرعين الجمهوريين المتشككين.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
بايدن: أتمنى أن تستمر الهدنة طالما استمر إطلاق سراح الرهائن
26 نوفمبر, 17:42 GMT
وأضاف الصحفيون أنه يتعين على تراس المساعدة في إعادة توجيه الحديث في دوائر السياسة الأمريكية "بعيدًا عن الانعزالية ونحو دور دولي نشط".
وقال معلقون: "يأمل دبلوماسيون كبار على جانبي المحيط الأطلسي أن تتمكن تراس من المساعدة في كسر الجمود".
وسبق أن طلبت إدارة بايدن من الكونغرس أكثر من 105 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل. وقد رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن النظر في هذا الطلب بشكل مشترك، واقترح فصل المساعدات المقدمة لكييف وبعض المواقف الأخرى من أجل إجراء مناقشة منفصلة بشأنها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMTВид с воздуха на разрушения, вызванные израильскими ударами в Вади-Газа, в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ساعات على انتهاء الهدنة ولا جديد عن تمديدها00:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرى29 نوفمبر, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала