https://sputnikarabic.ae/20231201/إيلون-ماسك-يشارك-سباقا-تغلبت-فيه-تيسلا-على-بورش-رغم-حمولة-ثقيلة-1083641916.html
إيلون ماسك يشارك سباقا تغلبت فيه "تيسلا" على "بورش" رغم حمولة "ثقيلة"
إيلون ماسك يشارك سباقا تغلبت فيه "تيسلا" على "بورش" رغم حمولة "ثقيلة"
نشر رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مقطع فيديو على صفحته الخاصة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أظهر فيه مشاركة سيارة "تسلا" في سباق مع سيارة أخرى، حيث تغلبت... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T08:03+0000
2023-12-01T08:03+0000
2023-12-01T08:03+0000
العالم
نادي الفيديو
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وتضمن المقطع المنشور سباق منافسة بين سيارة "تيسلا" التي تعود لماسك وسيارة رياضية من طراز "بورش".وعمد ماسك إظهار مميزات سيارته من خلال تحميلها بأوزان إضافية كناية عن سيارة بورش أخرى، حيث تسابقت السيارتان واستطاعت "تيسلا" بالرغم من الحمولة الثقيلة أن تفوز في المنافسة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
إيلون ماسك يشارك سباقا تغلبت فيه "تيسلا" على "بورش" رغم حمولة "ثقيلة"
نشر رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مقطع فيديو على صفحته الخاصة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أظهر فيه مشاركة سيارة "تسلا" في سباق مع سيارة أخرى، حيث تغلبت فيه "تيسلا" على "بورش" رغم حمولة "ثقيلة"
وتضمن المقطع المنشور سباق منافسة بين سيارة "تيسلا" التي تعود لماسك وسيارة رياضية من طراز "بورش".
وعمد ماسك إظهار مميزات سيارته من خلال تحميلها بأوزان إضافية كناية عن سيارة بورش أخرى، حيث تسابقت السيارتان واستطاعت "تيسلا" بالرغم من الحمولة الثقيلة أن تفوز في المنافسة.