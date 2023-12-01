https://sputnikarabic.ae/20231201/ارتفاع-عدد-القتلى-الفلسطينيين-في-غزة-إلى-32-قتيلا-بعد-انتهاء-الهدنة-1083647119.html
ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 32 قتيلا بعد انتهاء الهدنة
ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 32 قتيلا بعد انتهاء الهدنة
ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين خلال ساعتين من انتهاء الهدنة جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، إلى 14 قتيلا، اليوم الجمعة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T09:42+0000
2023-12-01T09:42+0000
2023-12-01T09:42+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083627909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_490cb51fdc94065ec28845e0fe96996e.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع "عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى".وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الضحايا بعد تجدد القصف الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من غزة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 26 قتيلا.ويأتي هذا في الوقت الذي استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بواسطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر. سبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو). وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح الجمعة. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى". ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231201/على-هامش-مؤتمر-المناخ-أمير-قطر-يلتقي-بالرئيس-الإسرائيلي-لبحث-استمرار-مفاوضات-إطلاق-سراح-الرهائن-1083646009.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083627909_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b6b46c64e5fee6866e2fbbb19ddec11b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 32 قتيلا بعد انتهاء الهدنة
ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين خلال ساعتين من انتهاء الهدنة جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، إلى 14 قتيلا، اليوم الجمعة.
موسكو - سبوتنيك
. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع "عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى".
وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الضحايا بعد تجدد القصف الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من غزة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 26 قتيلا.
ويأتي هذا في الوقت الذي استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بواسطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.
سبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس
يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح الجمعة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".
ودخلت الهدنة
الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.