https://sputnikarabic.ae/20231201/ارتفاع-عدد-القتلى-الفلسطينيين-في-غزة-إلى-32-قتيلا-بعد-انتهاء-الهدنة-1083647119.html

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 32 قتيلا بعد انتهاء الهدنة

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 32 قتيلا بعد انتهاء الهدنة

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين خلال ساعتين من انتهاء الهدنة جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، إلى 14 قتيلا، اليوم الجمعة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T09:42+0000

2023-12-01T09:42+0000

2023-12-01T09:42+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083627909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_490cb51fdc94065ec28845e0fe96996e.jpg

موسكو - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع "عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى".وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الضحايا بعد تجدد القصف الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من غزة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 26 قتيلا.ويأتي هذا في الوقت الذي استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بواسطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر. سبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو). وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح الجمعة. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى". ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231201/على-هامش-مؤتمر-المناخ-أمير-قطر-يلتقي-بالرئيس-الإسرائيلي-لبحث-استمرار-مفاوضات-إطلاق-سراح-الرهائن-1083646009.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس