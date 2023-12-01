https://sputnikarabic.ae/20231201/الأمم-المتحدة-تتنبأ-بتسونامي-إنساني-يضرب-قطاع-غزة--1083653029.html

الأمم المتحدة تتنبأ "بتسونامي إنساني" يضرب قطاع غزة

الأمم المتحدة تتنبأ "بتسونامي إنساني" يضرب قطاع غزة

أفاد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأن كارثة إنسانية قد تضرب قطاع غزة وسط انتهاء الهدنة بين... 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T11:27+0000

2023-12-01T11:27+0000

2023-12-01T11:27+0000

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وقال لازاريني اليوم الجمعة: "قد نكون على حافة ما يشبه كارثة إنسانية أو تسونامي".وأشار إلى أن الأطباء يحذرون بالفعل من "زيادة كبيرة في الأمراض المنقولة بالمياه والتهاب الكبد والأمراض الجلدية" وسط "مزيج من نقص الغذاء والحصول على المياه النظيفة" والظروف غير الصحية بشكل متزايد.وقال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أشار إلى أن استئناف الجيش الإسرائيلي للعمليات القتالية "سيثير ويسرع وتيرة الوفيات على نطاق واسع".واستأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بوساطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر. سبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".

https://sputnikarabic.ae/20231201/مراسل-سبوتنيك-يسرد-تفاصيل-حرب-غزةالموت-كان-في-كل-مكان-1083651159.html

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