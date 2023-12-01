https://sputnikarabic.ae/20231201/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-5-جنود-بين-صفوفه-في-غلاف-غزة-1083662218.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 جنود بين صفوفه في غلاف غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 جنود بين صفوفه في غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 5 جنود بين صفوفه جراء سقوط رشقات صاروخية على المستوطنات في منطقة غلاف غزة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T13:28+0000

2023-12-01T13:28+0000

2023-12-01T13:28+0000

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قد سمح بنشر خبر إصابة 5 جنود إسرائيليين جراء سقوط قذائف في مستوطنات غلاف غزة، وأن حالة الجنود الخمسة ما بين خفيفة ومتوسطة.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للحرب على غزة "كابينيت الحرب"، قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الحرب على القطاع مستمرة حتى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن "كابينيت الحرب" على غزة، أن الحرب مستمرة على القطاع حتى تهيئة الظروف لإدارة المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في حربه على غزة، رغم الاعتقاد بأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مع "حماس" ستجرى في ظل إطلاق النار بين الجانبين في القطاع.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي بارز، أن هناك تقييما إسرائيليا يقضي بأنه ستكون هناك عدة أيام من القتال والحرب على غزة، حتى تعرب حركة "حماس" عن رغبتها في إطلاق سراح الرهائن؛ فيما أوضح المصدر - لم تذكر القناة الإسرائيلية كنيته ـ أن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن بين بلاده وحماس ستجري "تحت النار"، على حد وصفه.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد غزة.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح اليوم الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231201/إعلام-أضرار-فادحة-بمستوطنة-مفلاسيم-في-غلاف-غزة-جراء-إطلاق-رشقات-صاروخية-من-القطاع-1083652458.html

https://sputnikarabic.ae/20231201/حماس-جاهزون-لصفقة-الكل-مقابل-الكل-وإسرائيل-لم-توافق-1083660460.html

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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل