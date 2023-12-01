https://sputnikarabic.ae/20231201/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-200-هدف-منذ-نهاية-الهدنة-في-غزة-1083664449.html

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 200 هدف منذ نهاية الهدنة في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 200 هدف منذ نهاية الهدنة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قصف أكثر من 200 هدف في أماكن متفرقة من قطاع غزة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T14:22+0000

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2023-12-01T14:22+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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وصرح بيان للجيش الإسرائيلي عبر "تلغرام" بأنه "في أعقاب خرق حماس للهدنة استؤنف القتال في قطاع غزة منذ الساعة السابعة صباحا، حيث أصاب الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 هدف إرهابي"، على حد تعبيره.وأضاف البيان: "قامت القوات البرية والجوية والبحرية خلال الساعات القليلة الماضية بضرب أهداف إرهابية في شمال وجنوب قطاع غزة، بما في ذلك خان يونس ورفح".وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف "المناطق المفخخة بالمتفجرات، وممرات الأنفاق الإرهابية، ومواقع الإطلاق، ومراكز قيادة العمليات التي خصصتها حماس لاستخدامها في القتال المتجدد"، على حد وصفه.في سياق متصل، أعرب القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، اليوم الجمعة، عن استعداد الحركة الواضح لاستكمال عملية تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، على مراحل، وضمن صفقة الكل مقابل الكل.وشدد مرداوي على أن مواقف وأهداف حركة حماس واضحة، وهي "وقف العدوان على قطاع غزة وحماية شعبنا من القصف وتوفير كل أساسيات الحياة"، مشيرًا إلى أن "الوسطاء مطلعون على موقفنا، لكن المشكلة حتى الآن لدى الجانب الإسرائيلي"، حسبما نقلت قناة "العربية".واتهم القيادي إسرائيل باستخدام استئناف الحرب كورقة ضغط على "حماس" وعلى المفاوضين، مشددًا في الوقت ذاته على أنهم سيقفون عليها ولن يقبلوا إلا بتنفيذها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231201/-إعلام-أمريكي-إسرائيل-على-دراية-بمخطط-حماس-منذ-سنة-1083662942.html

https://sputnikarabic.ae/20231201/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-5-جنود-بين-صفوفه-في-غلاف-غزة-1083662218.html

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