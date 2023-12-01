https://sputnikarabic.ae/20231201/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-زورق-أوكراني-مسيّر-في-البحر-الأسود-1083641008.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني مسيّر في البحر الأسود
الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني مسيّر في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير زورق مسيّر في الجزء الغربي من البحر الأسود كان متجهًا نحو شبه جزيرة القرم. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T07:12+0000
2023-12-01T07:12+0000
2023-12-01T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم 1 كانون الأول/ديسمبر، حوالي الساعة 8 صباحا بتوقيت موسكو، تم اكتشاف زورق أوكراني مسير في الجزء الغربي من البحر الأسود كان متجها إلى شبه جزيرة القرم".وأضاف البيان: "تم تدمير الهدف من قبل الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الجيش-الروسي-يضرب-القوات-الأوكرانية-في-مصنع-أفدييفكا-لفحم-الكوك-فيديو-1083616239.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني مسيّر في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير زورق مسيّر في الجزء الغربي من البحر الأسود كان متجهًا نحو شبه جزيرة القرم.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم 1 كانون الأول/ديسمبر، حوالي الساعة 8 صباحا بتوقيت موسكو، تم اكتشاف زورق أوكراني مسير في الجزء الغربي من البحر الأسود كان متجها إلى شبه جزيرة القرم".
وأضاف البيان: "تم تدمير الهدف من قبل الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.