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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-زورق-أوكراني-مسيّر-في-البحر-الأسود-1083641008.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني مسيّر في البحر الأسود
الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني مسيّر في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير زورق مسيّر في الجزء الغربي من البحر الأسود كان متجهًا نحو شبه جزيرة القرم. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T07:12+0000
2023-12-01T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم 1 كانون الأول/ديسمبر، حوالي الساعة 8 صباحا بتوقيت موسكو، تم اكتشاف زورق أوكراني مسير في الجزء الغربي من البحر الأسود كان متجها إلى شبه جزيرة القرم".وأضاف البيان: "تم تدمير الهدف من قبل الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الجيش-الروسي-يضرب-القوات-الأوكرانية-في-مصنع-أفدييفكا-لفحم-الكوك-فيديو-1083616239.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني مسيّر في البحر الأسود

07:12 GMT 01.12.2023
© Sputnik . Сергей Мальгавко / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البحر الأسود
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Сергей Мальгавко
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير زورق مسيّر في الجزء الغربي من البحر الأسود كان متجهًا نحو شبه جزيرة القرم.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم 1 كانون الأول/ديسمبر، حوالي الساعة 8 صباحا بتوقيت موسكو، تم اكتشاف زورق أوكراني مسير في الجزء الغربي من البحر الأسود كان متجها إلى شبه جزيرة القرم".
سيطرة القوات الروسية على نقطة عسكرية أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك... فيديو
أمس, 08:30 GMT
وأضاف البيان: "تم تدمير الهدف من قبل الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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