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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/السلطات-الأوكرانية-تعلن-تضرر-مؤسسة-ومصنع-في-مدينة-خيرسون-1083641385.html
السلطات الأوكرانية تعلن تضرر مؤسسة ومصنع في مدينة خيرسون
السلطات الأوكرانية تعلن تضرر مؤسسة ومصنع في مدينة خيرسون
أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، ألكسندر بروكودين، المعين من قبل كييف، اليوم الجمعة، تضرر مؤسسة ومصنع في مدينة خيرسون الواقعة تحت سيطرة القوات... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T07:19+0000
2023-12-01T07:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب بيان نشر على صفحته في "تليغرام": "أراضي المصنع وإحدى المؤسسات قد تضررت في خيرسون نتيجة الضربات الليلية.وبدأت القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية الأوكرانية، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية، حسبما أكدت التحقيقات الروسية.وتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات؛ ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار في المقاطعات الأوكرانية تحسبا للغارات الجوية، يوميا تقريبا، وفي بعض الأحيان يشمل ذلك جميع أنحاء البلاد.وانضمت مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، استنادًا إلى نتائج الاستفتاء على تقرير المصير، الذي أجري في أيلول/سبتمبر 2022.وفي الوقت نفسه، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعية الاستفتاء ولا الانضمام إلى روسيا، ويواصل قصف أراضي المقاطعة.وفي الوقت الحالي، فإن 75 بالمئة من أراضي مقاطعة خيرسون تقع تحت السيطرة الروسية، ويبقى الجزء الواقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، تحت سيطرة كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231127/الطيران-الروسي-يدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-خيرسون-1083511520.html
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روسيا

السلطات الأوكرانية تعلن تضرر مؤسسة ومصنع في مدينة خيرسون

07:19 GMT 01.12.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاطعة خيرسون
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، ألكسندر بروكودين، المعين من قبل كييف، اليوم الجمعة، تضرر مؤسسة ومصنع في مدينة خيرسون الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب بيان نشر على صفحته في "تليغرام": "أراضي المصنع وإحدى المؤسسات قد تضررت في خيرسون نتيجة الضربات الليلية.
وبدأت القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية الأوكرانية، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية، حسبما أكدت التحقيقات الروسية.
وتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات؛ ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار في المقاطعات الأوكرانية تحسبا للغارات الجوية، يوميا تقريبا، وفي بعض الأحيان يشمل ذلك جميع أنحاء البلاد.
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الطيران الروسي يدمر معاقل للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون
27 نوفمبر, 04:00 GMT
وانضمت مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، استنادًا إلى نتائج الاستفتاء على تقرير المصير، الذي أجري في أيلول/سبتمبر 2022.
وفي الوقت نفسه، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعية الاستفتاء ولا الانضمام إلى روسيا، ويواصل قصف أراضي المقاطعة.
وفي الوقت الحالي، فإن 75 بالمئة من أراضي مقاطعة خيرسون تقع تحت السيطرة الروسية، ويبقى الجزء الواقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، تحت سيطرة كييف.
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