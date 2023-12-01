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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-وتحيد-300-عسكري-أوكراني-على-محور-دونيتسك--1083662086.html
الدفاع الروسية: صد 6 هجمات على محور دونيتسك وخسائر كييف 300 عسكري
الدفاع الروسية: صد 6 هجمات على محور دونيتسك وخسائر كييف 300 عسكري
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 300 عسكري على محور دونيتسك. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T13:32+0000
2023-12-01T13:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للعدو في مناطق كونستانتينوفكا وديليفكا وجورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه على محور جنوبي دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، قوات ومعدات عسكرية للواء المشاة الآلي الـ58، ولواء الإنزال الهجومي الـ79 التابعين للقوات الأوكرانية، في مناطق، نوفوميخيلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 95 عسكرياً، و سيارتين، ومدفعا من طراز "إم777" ومدفعا من طراز "دي- 30".وأكد البيان أنه على محور خيرسون، أسفرت عمليات وحدات من القوات الروسية ونيران المدفعية والغارات الجوية، عن تكبيد العدو خسائر في الأرواح بلغت نحو 105 عسكريين، و7 سيارات، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.شاهد أيضا: المدفعية الروسية تدمر معاقل للجيش الأوكراني وتحيد مجموعات عسكرية أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك... فيديو
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روسيا

الدفاع الروسية: صد 6 هجمات على محور دونيتسك وخسائر كييف 300 عسكري

13:32 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 13:36 GMT 01.12.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 300 عسكري على محور دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للعدو في مناطق كونستانتينوفكا وديليفكا وجورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو على هذا الاتجاه نحو 300 جندي، و4 شاحنات صغيرة، ومدفعا من طراز "أكاسيا"، ومدفعا من طراز "غفوزديكا"، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30".

وأضاف البيان أنه على محور جنوبي دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، قوات ومعدات عسكرية للواء المشاة الآلي الـ58، ولواء الإنزال الهجومي الـ79 التابعين للقوات الأوكرانية، في مناطق، نوفوميخيلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
لحظة تصدي المقاتلات الروسية هجوما لصواريخ كروز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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12:52 GMT
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 95 عسكرياً، و سيارتين، ومدفعا من طراز "إم777" ومدفعا من طراز "دي- 30".
وأكد البيان أنه على محور خيرسون، أسفرت عمليات وحدات من القوات الروسية ونيران المدفعية والغارات الجوية، عن تكبيد العدو خسائر في الأرواح بلغت نحو 105 عسكريين، و7 سيارات، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.
شاهد أيضا: المدفعية الروسية تدمر معاقل للجيش الأوكراني وتحيد مجموعات عسكرية أوكرانية... فيديو
شاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
شاهد أيضا: الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك... فيديو
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