https://sputnikarabic.ae/20231201/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-وتحيد-300-عسكري-أوكراني-على-محور-دونيتسك--1083662086.html

الدفاع الروسية: صد 6 هجمات على محور دونيتسك وخسائر كييف 300 عسكري

الدفاع الروسية: صد 6 هجمات على محور دونيتسك وخسائر كييف 300 عسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 300 عسكري على محور دونيتسك. 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T13:32+0000

2023-12-01T13:32+0000

2023-12-01T13:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للعدو في مناطق كونستانتينوفكا وديليفكا وجورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه على محور جنوبي دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، قوات ومعدات عسكرية للواء المشاة الآلي الـ58، ولواء الإنزال الهجومي الـ79 التابعين للقوات الأوكرانية، في مناطق، نوفوميخيلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 95 عسكرياً، و سيارتين، ومدفعا من طراز "إم777" ومدفعا من طراز "دي- 30".وأكد البيان أنه على محور خيرسون، أسفرت عمليات وحدات من القوات الروسية ونيران المدفعية والغارات الجوية، عن تكبيد العدو خسائر في الأرواح بلغت نحو 105 عسكريين، و7 سيارات، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.شاهد أيضا: المدفعية الروسية تدمر معاقل للجيش الأوكراني وتحيد مجموعات عسكرية أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20231201/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-ومقاتلةميغ-29-أوكرانيتين---عاجل-1083659695.html

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