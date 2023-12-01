https://sputnikarabic.ae/20231201/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-وتحيد-300-عسكري-أوكراني-على-محور-دونيتسك--1083662086.html
الدفاع الروسية: صد 6 هجمات على محور دونيتسك وخسائر كييف 300 عسكري
الدفاع الروسية: صد 6 هجمات على محور دونيتسك وخسائر كييف 300 عسكري
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 300 عسكري على محور دونيتسك. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T13:32+0000
2023-12-01T13:32+0000
2023-12-01T13:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للعدو في مناطق كونستانتينوفكا وديليفكا وجورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه على محور جنوبي دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، قوات ومعدات عسكرية للواء المشاة الآلي الـ58، ولواء الإنزال الهجومي الـ79 التابعين للقوات الأوكرانية، في مناطق، نوفوميخيلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 95 عسكرياً، و سيارتين، ومدفعا من طراز "إم777" ومدفعا من طراز "دي- 30".وأكد البيان أنه على محور خيرسون، أسفرت عمليات وحدات من القوات الروسية ونيران المدفعية والغارات الجوية، عن تكبيد العدو خسائر في الأرواح بلغت نحو 105 عسكريين، و7 سيارات، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.شاهد أيضا: المدفعية الروسية تدمر معاقل للجيش الأوكراني وتحيد مجموعات عسكرية أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231201/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-ومقاتلةميغ-29-أوكرانيتين---عاجل-1083659695.html
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روسيا
الدفاع الروسية: صد 6 هجمات على محور دونيتسك وخسائر كييف 300 عسكري
13:32 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 13:36 GMT 01.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 300 عسكري على محور دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للعدو في مناطق كونستانتينوفكا وديليفكا وجورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو على هذا الاتجاه نحو 300 جندي، و4 شاحنات صغيرة، ومدفعا من طراز "أكاسيا"، ومدفعا من طراز "غفوزديكا"، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30".
وأضاف البيان أنه على محور جنوبي دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، قوات ومعدات عسكرية للواء المشاة الآلي الـ58، ولواء الإنزال الهجومي الـ79 التابعين للقوات الأوكرانية، في مناطق، نوفوميخيلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 95 عسكرياً، و سيارتين، ومدفعا من طراز "إم777" ومدفعا من طراز "دي- 30".
وأكد البيان أنه على محور خيرسون، أسفرت عمليات وحدات من القوات الروسية ونيران المدفعية والغارات الجوية، عن تكبيد العدو خسائر في الأرواح بلغت نحو 105 عسكريين، و7 سيارات، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.