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https://sputnikarabic.ae/20231201/المجر-ترفض-مناقشة-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-وتكشف-عن-شرخ-بين-الدول-الأعضاء-1083646729.html
المجر ترفض مناقشة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وتكشف عن شرخ بين الدول الأعضاء
المجر ترفض مناقشة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وتكشف عن شرخ بين الدول الأعضاء
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده لن تستخدم حق النقض ضد بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن قواعد المجتمع لا تنص على مثل... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T09:27+0000
2023-12-01T09:27+0000
العالم
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وقال أوربان لراديو "كوسوث" أن المجر لن تستخدم حق النقض، لأنه لا يوجد حق النقض، المجر ستمنع اتخاذ قرار مشترك وقواعد الاتحاد الأوروبي تنص على أن هناك موضوعات معينة لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها إلا إذا وافقت جميع الدول الأعضاء. ووفقا له، لا يمكن اتخاذ قرار عام من قبل الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلا إذا كان هناك اتفاق بين جميع الدول الأعضاء.وشدد أوربان على أن “بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي اليوم لا يتوافق مع المصالح الوطنية المجرية”. ووفقا له، من الخطأ أن "يجبر" الاتحاد الأوروبي الزعماء الأوروبيين على وضع موضوع "غير جاهز" على جدول الأعمال ومناقشته.
https://sputnikarabic.ae/20231130/المجر-غير-مستعدين-لدعم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي--1083624057.html
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العالم
العالم

المجر ترفض مناقشة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وتكشف عن شرخ بين الدول الأعضاء

09:27 GMT 01.12.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده لن تستخدم حق النقض ضد بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن قواعد المجتمع لا تنص على مثل هذا الاحتمال، وبدلاً من ذلك، تقترح بودابست عدم إدراج هذه القضية على جدول أعمال القمة في ديسمبر/كانون الأول.
وقال أوربان لراديو "كوسوث" أن المجر لن تستخدم حق النقض، لأنه لا يوجد حق النقض، المجر ستمنع اتخاذ قرار مشترك وقواعد الاتحاد الأوروبي تنص على أن هناك موضوعات معينة لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها إلا إذا وافقت جميع الدول الأعضاء.
ووفقا له، لا يمكن اتخاذ قرار عام من قبل الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلا إذا كان هناك اتفاق بين جميع الدول الأعضاء.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
المجر: غير مستعدين لدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
أمس, 13:28 GMT
وشدد أوربان على أن “بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي اليوم لا يتوافق مع المصالح الوطنية المجرية”.
وتابع أوربان بالقول: "يمكنك أن ترى مقدما أنه لن يكون هناك اتفاق، لذلك اقترحت عدم بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وعدم إدراجه على جدول الأعمال".
ووفقا له، من الخطأ أن "يجبر" الاتحاد الأوروبي الزعماء الأوروبيين على وضع موضوع "غير جاهز" على جدول الأعمال ومناقشته.
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