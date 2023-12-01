https://sputnikarabic.ae/20231201/المدفعية-الروسية-تدمر-معاقل-للجيش-الأوكراني-وتحيد-مجموعات-عسكرية-أوكرانية-فيديو--1083653173.html
المدفعية الروسية تدمر معاقل للجيش الأوكراني وتحيد مجموعات عسكرية أوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية تدمر معاقل للجيش الأوكراني وتحيد مجموعات عسكرية أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتدمير معاقل تابعة للجيش الأوكراني، وتحييد مجموعات عسكرية أوكرانية على محور... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T11:32+0000
2023-12-01T11:32+0000
2023-12-01T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهرالمشاهد لحظة قصف القوات الروسية للمعاقل الأوكرانية وتحييد مجموعات عسكرية أوكرانية بواسطة مدفع هاوتزو ذاتي الدفع عيار 122ملم من طراز "غفوزديكا". وأوضحت وزراة الدفاع الروسية أن أطقم الطائرات دون طيار التابعة لقوات حرس "تولا" المجوقلة، اكتشفت معاقل محصنة للقوات الأوكرانية في مزارع الغابات، وتم نقل إحداثيات مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على الفور إلى القوات الروسية.وتابع البيان أن أطقم مدافع الهاوتزر عيار 122 ملم "غفوزديكا" الروسية، أصاب الوحدات الأوكرانية مما أدى إلى تدمير معاقل القوات الأوكرانية وتحييد الجنود.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.شاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231201/شويغو-القوات-الأوكرانية-فقدت-أكثر-من-125-ألف-جندي-خلال-6-أشهر-1083649278.html
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روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية تدمر معاقل للجيش الأوكراني وتحيد مجموعات عسكرية أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتدمير معاقل تابعة للجيش الأوكراني، وتحييد مجموعات عسكرية أوكرانية على محور سوليدار.
وتظهرالمشاهد لحظة قصف القوات الروسية للمعاقل الأوكرانية وتحييد مجموعات عسكرية أوكرانية بواسطة مدفع هاوتزو ذاتي الدفع عيار 122ملم من طراز "غفوزديكا".
وأوضحت وزراة الدفاع الروسية أن أطقم الطائرات دون طيار التابعة لقوات حرس "تولا" المجوقلة، اكتشفت معاقل محصنة للقوات الأوكرانية في مزارع الغابات، وتم نقل إحداثيات مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على الفور إلى القوات الروسية.
وتابع البيان أن أطقم مدافع الهاوتزر عيار 122 ملم "غفوزديكا" الروسية، أصاب الوحدات الأوكرانية مما أدى إلى تدمير معاقل القوات الأوكرانية وتحييد الجنود.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.