https://sputnikarabic.ae/20231201/برلمانية-أمريكية-تنتقد-الضغوطات-الممارسة-لدعم-أوكرانيا-بوسائل-غير-متوقعة--1083665674.html
برلمانية أمريكية تنتقد الضغوطات الممارسة لدعم أوكرانيا بوسائل "غير متوقعة"
برلمانية أمريكية تنتقد الضغوطات الممارسة لدعم أوكرانيا بوسائل "غير متوقعة"
صرّحت عضو الكونغرس الأمريكية، مارغوري تايلور غرين، أن مؤيدي تمويل كييف في الكونغرس الأمريكي يستخدمون أي نفوذ لتحقيق هذا الهدف. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T14:46+0000
2023-12-01T14:46+0000
2023-12-01T14:46+0000
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وقالت غرين: "في كل مرة أقابلهم (أعضاء الحزب الجمهوري) في محل البقالة، يقولون: "أوه، من فضلك ساعد زيلينسكي! إنه يرتدي تلك القمصان الخضراء اللطيفة طوال الوقت!" نعم، لقد نسي هذا الرجل بالفعل كيفية ارتداء البدلة وربطة العنق".وتابعت غرين: "في واشنطن، يمتلك المجمع الصناعي العسكري وغيره من الصناعات الكبرى جماعات ضغط خاصة بها، ويمكنهم تنظيم حملة لجمع التبرعات لك بين عشية وضحاها والعثور على مئات الآلاف من الدولارات لك كعضو في الكونغرس. ولا يتعين عليك قضاء ساعات على الهاتف في الاتصال بالجهات الراعية واحدًا تلو الآخر".وأوضحت غرين أن حكومة الولايات المتحدة تهتم اليوم بما أسمته "ولايتها الحادية والخمسين" (أوكرانيا) أكثر من اهتمامها بجميع الولايات الأخرى مجتمعة.وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن الكونغرس الأمريكي سيكون قادرًا على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة.وفي الوقت نفسه، وصف أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مضيفًا أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، فإن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم".وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20231128/أوكرانيا-ليست-الولاية-51عضو-كونغرس-أمريكية-تطلب-وقف-المساعدات-لكييف-1083543243.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
برلمانية أمريكية تنتقد الضغوطات الممارسة لدعم أوكرانيا بوسائل "غير متوقعة"
صرّحت عضو الكونغرس الأمريكية، مارغوري تايلور غرين، أن مؤيدي تمويل كييف في الكونغرس الأمريكي يستخدمون أي نفوذ لتحقيق هذا الهدف.
وقالت غرين: "في كل مرة أقابلهم (أعضاء الحزب الجمهوري) في محل البقالة، يقولون: "أوه، من فضلك ساعد زيلينسكي! إنه يرتدي تلك القمصان الخضراء اللطيفة طوال الوقت!" نعم، لقد نسي هذا الرجل بالفعل كيفية ارتداء البدلة وربطة العنق".
وأضافت غرين أن أي شخص لا يرغب في تمويل أوكرانيا يصبح تلقائيًا عدوًا لواشنطن ويخسر الرعاة.
وتابعت غرين: "في واشنطن، يمتلك المجمع الصناعي العسكري وغيره من الصناعات الكبرى جماعات ضغط خاصة بها، ويمكنهم تنظيم حملة لجمع التبرعات لك بين عشية وضحاها والعثور على مئات الآلاف من الدولارات لك كعضو في الكونغرس. ولا يتعين عليك قضاء ساعات على الهاتف في الاتصال بالجهات الراعية واحدًا تلو الآخر".
وأوضحت غرين أن حكومة الولايات المتحدة تهتم اليوم بما أسمته "ولايتها الحادية والخمسين"
(أوكرانيا) أكثر من اهتمامها بجميع الولايات الأخرى مجتمعة.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن الكونغرس الأمريكي سيكون قادرًا على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة.
وفي الوقت نفسه، وصف أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مضيفًا أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، فإن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.