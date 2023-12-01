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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/جنرال-بولندي-يتحدث-عن-كارثة-حلت-بالقوات-الأوكرانية-1083643435.html
جنرال بولندي يتحدث عن "كارثة" حلت بالقوات الأوكرانية
جنرال بولندي يتحدث عن "كارثة" حلت بالقوات الأوكرانية
أعلن الجنرال البولندي، فالديمار سكرزيبتشاك، أن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية ونقل زمام المبادرة في الصراع إلى روسيا يجب أن ينبه الرئيس الأوكراني... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T08:33+0000
2023-12-01T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الجنرال البولندي سكرزيبتشاك خلال مقابلة مع إذاعة TOK FM، قال خلالها: "يجلس زيلينسكي في المخبأ منذ ما يقرب من عامين ولم يتمكن من تحقيق أهدافه التي أعلن عنها قبل عام أي تحرير الأراضي بفضل دعم الغرب وبشكل عام، ببساطة لا توجد فرصة لذلك".ووفقا له، شن الجيش الروسي الآن هجومًا واستولى على ميزة استراتيجية، مضيفًا أن هذا حدث على خلفية الانقسامات الداخلية المتزايدة في أوكرانيا.وخلص سكرزيبتشاك بالقول إن "أقوى ضربة لأوكرانيا هي الخلافات بين الأوكرانيين داخل النخب الأوكرانية ونقص الدعم الغربي وهذان هما بالتحديد السببان اللذان يمكن أن يؤديا إلى انهيار أوكرانيا".وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231201/السلطات-الأوكرانية-تعلن-تضرر-مؤسسة-ومصنع-في-مدينة-خيرسون-1083641385.html
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العالم
العالم

جنرال بولندي يتحدث عن "كارثة" حلت بالقوات الأوكرانية

08:33 GMT 01.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن الجنرال البولندي، فالديمار سكرزيبتشاك، أن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية ونقل زمام المبادرة في الصراع إلى روسيا يجب أن ينبه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وجاءت تصريحات الجنرال البولندي سكرزيبتشاك خلال مقابلة مع إذاعة TOK FM، قال خلالها: "يجلس زيلينسكي في المخبأ منذ ما يقرب من عامين ولم يتمكن من تحقيق أهدافه التي أعلن عنها قبل عام أي تحرير الأراضي بفضل دعم الغرب وبشكل عام، ببساطة لا توجد فرصة لذلك".
وتابع الخبير بالقول: "في الوقت الراهن لن يكون أمام أوكرانيا خيار سوى وقف إطلاق النار وسيتعين عليها البحث عن حل يمكنها من خلاله البقاء على قيد الحياة".
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السلطات الأوكرانية تعلن تضرر مؤسسة ومصنع في مدينة خيرسون
07:19 GMT
ووفقا له، شن الجيش الروسي الآن هجومًا واستولى على ميزة استراتيجية، مضيفًا أن هذا حدث على خلفية الانقسامات الداخلية المتزايدة في أوكرانيا.
وخلص سكرزيبتشاك بالقول إن "أقوى ضربة لأوكرانيا هي الخلافات بين الأوكرانيين داخل النخب الأوكرانية ونقص الدعم الغربي وهذان هما بالتحديد السببان اللذان يمكن أن يؤديا إلى انهيار أوكرانيا".
وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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