https://sputnikarabic.ae/20231201/جنرال-بولندي-يتحدث-عن-كارثة-حلت-بالقوات-الأوكرانية-1083643435.html
جنرال بولندي يتحدث عن "كارثة" حلت بالقوات الأوكرانية
جنرال بولندي يتحدث عن "كارثة" حلت بالقوات الأوكرانية
أعلن الجنرال البولندي، فالديمار سكرزيبتشاك، أن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية ونقل زمام المبادرة في الصراع إلى روسيا يجب أن ينبه الرئيس الأوكراني... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T08:33+0000
2023-12-01T08:33+0000
2023-12-01T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وجاءت تصريحات الجنرال البولندي سكرزيبتشاك خلال مقابلة مع إذاعة TOK FM، قال خلالها: "يجلس زيلينسكي في المخبأ منذ ما يقرب من عامين ولم يتمكن من تحقيق أهدافه التي أعلن عنها قبل عام أي تحرير الأراضي بفضل دعم الغرب وبشكل عام، ببساطة لا توجد فرصة لذلك".ووفقا له، شن الجيش الروسي الآن هجومًا واستولى على ميزة استراتيجية، مضيفًا أن هذا حدث على خلفية الانقسامات الداخلية المتزايدة في أوكرانيا.وخلص سكرزيبتشاك بالقول إن "أقوى ضربة لأوكرانيا هي الخلافات بين الأوكرانيين داخل النخب الأوكرانية ونقص الدعم الغربي وهذان هما بالتحديد السببان اللذان يمكن أن يؤديا إلى انهيار أوكرانيا".وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231201/السلطات-الأوكرانية-تعلن-تضرر-مؤسسة-ومصنع-في-مدينة-خيرسون-1083641385.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
جنرال بولندي يتحدث عن "كارثة" حلت بالقوات الأوكرانية
أعلن الجنرال البولندي، فالديمار سكرزيبتشاك، أن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية ونقل زمام المبادرة في الصراع إلى روسيا يجب أن ينبه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وجاءت تصريحات الجنرال البولندي سكرزيبتشاك خلال مقابلة مع إذاعة TOK FM، قال خلالها: "يجلس زيلينسكي في المخبأ منذ ما يقرب من عامين ولم يتمكن من تحقيق أهدافه التي أعلن عنها قبل عام أي تحرير الأراضي بفضل دعم الغرب وبشكل عام، ببساطة لا توجد فرصة لذلك".
وتابع الخبير بالقول: "في الوقت الراهن لن يكون أمام أوكرانيا خيار سوى وقف إطلاق النار وسيتعين عليها البحث عن حل يمكنها من خلاله البقاء على قيد الحياة".
ووفقا له، شن الجيش الروسي الآن هجومًا واستولى على ميزة استراتيجية، مضيفًا أن هذا حدث على خلفية الانقسامات الداخلية المتزايدة في أوكرانيا.
وخلص سكرزيبتشاك بالقول إن "أقوى ضربة لأوكرانيا هي الخلافات بين الأوكرانيين داخل النخب الأوكرانية ونقص الدعم الغربي وهذان هما بالتحديد السببان اللذان يمكن أن يؤديا إلى انهيار أوكرانيا".
وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.