https://sputnikarabic.ae/20231201/خبير-أمريكا-سقطت-من-أنظمة-الشعوب-على-المستوى-الإنساني-1083660640.html
خبير: أمريكا سقطت من أنظمة الشعوب على المستوى الإنساني
خبير: أمريكا سقطت من أنظمة الشعوب على المستوى الإنساني
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T13:13+0000
2023-12-01T13:13+0000
2023-12-01T13:13+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: أمريكا سقطت من أنظمة الشعوب على المستوى الانساني والديموقراطية والحرية
خبير: أمريكا سقطت من أنظمة الشعوب على المستوى الانساني والديموقراطية والحرية
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بعد 7 أيام من الهدنة، تجدد القتال بشكل رسمي، متهما حركة "حماس" بخرق اتفاق وقف الأعمال القتالية.عن هذا تحدث لبرنامجنا الخبير بشؤون الشرق الأوسط، الدكتور فادي أبو دية:اعتبر السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، راند بول، أن الوضع في ساحة المعركة يشير إلى أن أوكرانيا يجب أن تفكر في إجراء مفاوضات مع روسيا لتسوية النزاع، بينما يؤكد أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن فشل أوكرانيا في هجومها المضاد حتى بمساعدة أسلحة الحلف، دليل قاطع على ضرورة عدم الاستهانة بروسيا وقدراتها العسكرية.عن هذا تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر معربوني:أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن المدمِّرة البحرية "دايموند" التابعة للبحرية الملكية البريطانية في طريقها للانضمام إلى العمليات البريطانية في خليج عدن والمحيط الهندي.حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا، خبير دائرة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية، الدكتور أمين إسماعيل:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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الأخبار
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: أمريكا سقطت من أنظمة الشعوب على المستوى الإنساني
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بعد 7 أيام من الهدنة، تجدد القتال بشكل رسمي، متهما حركة "حماس" بخرق اتفاق وقف الأعمال القتالية.
عن هذا تحدث لبرنامجنا الخبير بشؤون الشرق الأوسط، الدكتور فادي أبو دية:
"لم ترق الهدنة إلى تنفيذ الشروط الحقيقية لها، لأن إسرائيل لم تنفِّذ الشروط المتفق عليها في موضوع إدخال المساعدات حيث لم يستطع القيِّمون على الهدنة أن يدخلوا المساعدات التي وافقوا على إدخالها إلى قطاع غزة، ثم أن الكيان الإسرائيلي شعر بأن تمديد الهدنة هو إطالة أمد الهدن المتتالية وهذا سيفقده القدرة على تنفيذ أي من الأهداف التي أعلنها نتانياهو، بما في ذلك القضاء على حماس وتغيير السلطة في غزة وتوفير الأمان والأمن للمستوطنين داخل الكيان الإسرائيلي، لذلك تكون الهدنة بمثابة إطلاق النار على نفسها في داخل المستوطنات، وهذا ما جعل الإسرائيلي مرة أخرى يعود إلى العملية الحربية العدائية إلى قطاع غزة. أمريكا في حرب غزة سقطت من أنظمة الشعوب على المستوى الإنساني والديمقراطية والحرية ورعاة السلام".
اعتبر السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، راند بول، أن الوضع في ساحة المعركة يشير إلى أن أوكرانيا يجب أن تفكر في إجراء مفاوضات مع روسيا لتسوية النزاع، بينما يؤكد أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن فشل أوكرانيا في هجومها المضاد حتى بمساعدة أسلحة الحلف، دليل قاطع على ضرورة عدم الاستهانة بروسيا وقدراتها العسكرية.
عن هذا تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر معربوني:
"أمريكا والغرب الجماعي خسروا المعركة في أوكرانيا بينما روسيا الاتحادية يوما بعد يوم تحرز الانتصارات والإنجازات. طبعا من مؤشرات الوضعية الحالية، الدخول في مرحلة المفاوضات ستكون بوتيرة منخفضة في المرحلة الأولى لتصل إلى مرحلة يمكن وصفها بالفاعلة ومن ضمن هذه التحولات إمكانية قيام انقلاب عسكري داخلي في أوكرانيا أو إجراء انتخابات في أجواء ممكن أن تكون مريحة".
أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن المدمِّرة البحرية "دايموند" التابعة للبحرية الملكية البريطانية في طريقها للانضمام إلى العمليات البريطانية في خليج عدن والمحيط الهندي.
حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا، خبير دائرة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية، الدكتور أمين إسماعيل:
"من الواضح أن الدول العظمى تحاول الحفاظ على حرية الملاحة في هذه المنطقة، ولهذا كما رأينا الولايات المتحدة الأمريكية حركت عددا من حاملات الطائرات والقطع البحرية، واليوم بريطانيا تحرك هذه القطعة الكبيرة في إشارة إلى بداية اشتراكها في هذه العملية. طبعا ويوجد تنسيق واضح بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيضا فرنسا وبقية دول الناتو لإجراء عمليات بحرية مشتركة فيها مدمرات وتستخدم فيها الصواريخ من الأراضي البحرية ومن الواضح أن إسرائيل تحاول، وهي تواجه أكبر ضربة في تاريخها من قبل الفصائل الفلسطينية، الاستنجاد بحلفائها التقليديين".
التفاصيل في الملف الصوتي...