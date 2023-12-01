https://sputnikarabic.ae/20231201/رئيس-جنوب-أفريقيا-السابق-يستنكر-قرار-البرلمان-بقطع-العلاقات-مع-إسرائيل-1083656189.html

رئيس جنوب أفريقيا السابق يستنكر قرار البرلمان بقطع العلاقات مع إسرائيل

رئيس جنوب أفريقيا السابق يستنكر قرار البرلمان بقطع العلاقات مع إسرائيل

استنكر رئيس جنوب أفريقيا السابق، تابو مبيكي، اليوم الجمعة، قرار البرلمان بإغلاق سفارة إسرائيل في بريتوريا، مشدداً على ضرورة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع... 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T12:26+0000

2023-12-01T12:26+0000

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موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات مبيكي، ردا على سؤال "سبوتنيك"، في مؤتمر صحفي في موسكو "أنا أتفهم قرار البرلمان بقطع العلاقة مع إسرائيل، لكن يجدر بأن نأخذ بعين الاعتبار تأثير هذا القرار على تمكننا من لعب دور الوسيط في حال سنحت الفرصة للتدخل في المستقبل لتطبيق حل الدولتين".وأعرب مبيكي عن ثقته بالحكومة الحالية وتابع "عندما كنت في الحكومة، كان قائد الفلسطينيين آنذاك ياسر عرفات، وكان عرفات يلح علينا لأن تكون لدينا علاقة مع إسرائيل بالإضافة إلى المسيرات والاعتصامات الداعمة لفلسطين التي كنا نقوم بها، لأن الحوار هو جزء من الحل".وأشار مبيكي إلى أنه " يوم طلب مني الرئيس عرفات بأن أتكلم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقتها، أرئيل شارون، وقمت بذلك بالفعل وتناقشت مع شارون بمواضيع محددة، كان هذا واقع نظرة القائد الفلسطيني سابقا، أراد فتح طرق للحوار".وقال مبيكي إنه لا يعلم وجهة نظر الفلسطينيين لهذا الموضوع حاليا، مضيفا: "لكنني متأكد أن حكومة جنوب أفريقيا ستأخذ بعين الاعتبار كل هذا التاريخ".وشدد الرئيس السابق على ضرورة بدء المفاوضات من جديد لإيجاد حل للمستقبل وتطبيق قرار حل الدولتين التي كان قد اتفقت عليه جميع الأطراف، حيث "حالياً هناك دولة واحدة، والثانية غير موجودة فعلياً وأن الدولة الأولى [إسرائيل] تقوم بكل ما في وسعها للحل دون قيام الدولة الثانية [فلسطين]، وهذا السبب الأساسي للمشكلة".ونوه مبيكي بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعيق تطبيق حل الدولتين حالياً " فقد استولوا على أراضي كثيرة من أملاك الدولة الثانية [فلسطين]".يذكر أن برلمان جنوب أفريقيا كان قد صوت، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بالإجماع على إغلاق السفارة الإسرائيلية لدى البلاد وقطع العلاقات الثنائية، احتجاجاً على تصعيد الأوضاع في غزة، وتطبيق هذا القرار، حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة.وفي وقت سابق، قررت إسرائيل استدعاء سفيرها في جنوب أفريقيا للتشاور؛ فيما دعت جنوب أفريقيا المحكمة الجنائية الدولية، إلى التحقيق في الممارسات الإسرائيلية في فلسطين، منذ التصعيد مع حركة حماس.

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