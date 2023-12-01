https://sputnikarabic.ae/20231201/رمز-سريواتسآب-يطلق-ميزة-لإخفاء-المحادثات-الحساسة-1083664678.html
"رمز سري"..."واتسآب" يطلق ميزة لإخفاء المحادثات الحساسة
"رمز سري"..."واتسآب" يطلق ميزة لإخفاء المحادثات الحساسة
أعلن القائمون على تطوير برامج التراسل الفوري "واتسآب"عن إطلاق إضافة مفيدة لوظيفة الدردشات الخاصة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T14:24+0000
2023-12-01T14:24+0000
2023-12-01T14:24+0000
منوعات
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وقدّم التطبيق أداة جديدة تماما تخفي الدردشات التي لا تريد أن يعرفها أحد عن طريق إخفائها بالكامل خلف رمز سري.إذا كنت لا تريد إخفاء المحادثات، يمكنك تركها في قائمة الدردشة العامة، ولنقل محادثة جديدة إلى الفئة المغلقة، ما عليك سوى الضغط عليها مع الاستمرار، لم تعد بحاجة إلى فتح إعدادات الدردشة.يذكر أن التطبيق أعلن، في وقت سابق، عن توقفه عن العمل على الأجهزة، التي تعمل بنظام "أندرويد" بنظام تشغيل 4.1، بدءا من 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.بحسب موقع الشركة، فإن تطبيق التراسل الفوري لن يدعم العمل على قائمة مكونة من 16 جهازا موزعة بين أجهزة لوحية وهواتف ذكية، بدءا من هذا التاريخ.وجاء في بيان الشركة (المملوكة لشركة ميتا، المحظورة في روسيا، بسبب أنشطتها المتطرفة)، أن "التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة "أندرويد"، التي تعمل بنظام تشغيل 4.1 والإصدارات الأحدث".
https://sputnikarabic.ae/20230121/واتسآب-يتيح-لمستخدميه-الدردشة-مع-أنفسهم-1072546293.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, العالم
"رمز سري"..."واتسآب" يطلق ميزة لإخفاء المحادثات الحساسة
أعلن القائمون على تطوير برامج التراسل الفوري "واتسآب"عن إطلاق إضافة مفيدة لوظيفة الدردشات الخاصة.
وقدّم التطبيق أداة جديدة تماما تخفي الدردشات التي لا تريد أن يعرفها أحد عن طريق إخفائها بالكامل خلف رمز سري.
يمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء مجلد "الدردشات الخاصة" من القائمة العامة، ولن يكون مرئيًا إلا بعد إدخال الرمز السري في شريط البحث.
إذا كنت لا تريد إخفاء المحادثات، يمكنك تركها في قائمة الدردشة العامة، ولنقل محادثة جديدة إلى الفئة المغلقة، ما عليك سوى الضغط عليها مع الاستمرار، لم تعد بحاجة إلى فتح إعدادات الدردشة.
يذكر أن التطبيق أعلن، في وقت سابق، عن توقفه عن العمل على الأجهزة، التي تعمل بنظام "أندرويد" بنظام تشغيل 4.1، بدءا من 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
بحسب موقع الشركة، فإن تطبيق التراسل الفوري لن يدعم العمل على قائمة مكونة من 16 جهازا موزعة بين أجهزة لوحية وهواتف ذكية، بدءا من هذا التاريخ.
وجاء في بيان الشركة
(المملوكة لشركة ميتا، المحظورة في روسيا، بسبب أنشطتها المتطرفة)، أن "التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة "أندرويد"، التي تعمل بنظام تشغيل 4.1 والإصدارات الأحدث".